Marco Rubio destaca la alianza entre Estados Unidos y Panamá en mensaje por la celebración de las fiestas patrias

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, extendió este lunes 3 de noviembre un mensaje de felicitación al pueblo panameño con motivo del 122° aniversario de la separación de Panamá de Colombia, resaltando los sólidos lazos de cooperación que unen a ambos países.

“En nombre de Estados Unidos, felicito al pueblo de Panamá por sus 122 años” de separación de Colombia, expresó Rubio en una declaración oficial.

Rubio destacó la relación bilateral entre ambos gobiernos, subrayando que “bajo el liderazgo de los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino, nuestras dos naciones cimentan el camino hacia un futuro más seguro y próspero”.

El secretario describió a Panamá como “un socio comprometido de Estados Unidos y un líder regional en el mantenimiento de la seguridad, en el combate al narcotráfico y en la gestión de la migración ilegal”, temas que calificó como vitales para la estabilidad regional.

Asimismo, el funcionario estadounidense enfatizó la importancia estratégica del Canal de Panamá y la cooperación mutua para su resguardo.

“Juntos, nuestras naciones comparten el peso de salvaguardar la seguridad del Canal de Panamá, una puerta de entrada estratégica para el comercio, que influye en la vida de millones de personas cada día”, afirmó.

El secretario también hizo referencia a los lazos históricos que unen a ambos países, asegurando que la relación “es un reflejo de los estrechos vínculos que compartimos y de nuestro compromiso con la libertad y los valores democráticos comunes”.

“Estados Unidos se une a nuestros amigos y socios en Panamá en celebración de esta importante fecha”, concluyó Rubio.