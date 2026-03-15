Conan O´brien: el comediante que vuelve a conducir los Premios Oscar

El comediante y presentador estadounidense Conan O’Brien será nuevamente el maestro de ceremonias de los Premios Oscar en su edición de 2026, repitiendo el rol que desempeñó el año pasado durante la gala más importante de la industria cinematográfica.

La Academia de Hollywood decidió contar nuevamente con el humorista tras la positiva recepción que tuvo su conducción en 2025.

Su discurso de apertura cargado de bromas, el ritmo dinámico que imprimió a la ceremonia y su característico humor irónico fueron destacados por la crítica especializada y por los propios organizadores del evento.

Al anunciar su regreso como anfitrión, el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la institución, Janet Yang, señalaron que O’Brien fue “el presentador perfecto”, capaz de guiar la velada con una mezcla de humor, cercanía y respeto hacia la tradición de los premios.

Fiel a su estilo, el propio O’Brien reaccionó con humor a su designación. El presentador bromeó diciendo que la “única razón” por la que aceptó volver a conducir los Óscar es para ver si el actor Adrien Brody logra terminar su discurso, después de que en la ceremonia anterior pronunciara uno de más de cinco minutos, considerado el más largo en la historia de la premiación.

Aunque en algunos países no es tan conocido, Conan O’Brien es una de las figuras más influyentes del entretenimiento televisivo en Estados Unidos. Su carrera como presentador se consolidó con el programa “Late Night with Conan O’Brien”, que condujo durante más de una década entre 1993 y 2009.

Posteriormente continuó su trayectoria en televisión con el programa “Conan”, transmitido entre 2010 y 2022, consolidando un estilo de comedia basado en la improvisación, entrevistas irreverentes y sketches humorísticos.

Antes de alcanzar la fama como conductor de televisión, O’Brien también desarrolló una destacada carrera como guionista. Formó parte del equipo creativo del programa “Saturday Night Live” y participó en la escritura y producción de episodios de la popular serie animada “Los Simpson”, considerada una de las producciones más influyentes de la televisión.

En los últimos años el presentador también se ha destacado en el mundo digital con su podcast “Conan O’Brien Needs a Friend”, que se ha convertido en uno de los programas de entrevistas más escuchados a nivel internacional.

Además de O’Brien como conductor principal, la gala de los Premios Oscar 2026 contará con la participación de varias figuras de Hollywood encargadas de presentar categorías y entregar galardones.

Entre los nombres confirmados figuran actores como Javier Bardem, Priyanka Chopra Jonas, Kieran Culkin, Robert Downey Jr., Chris Evans, Anne Hathaway, Paul Mescal, Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Maya Rudolph y Zoe Saldaña.

Con su regreso como anfitrión, Conan O’Brien buscará nuevamente aportar humor y frescura a una de las galas más esperadas del calendario cultural internacional.