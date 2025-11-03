Presidente honra al sector agro con abanderado del 3 de noviembre

Con las tradicionales dianas en el Palacio de las Garzas, Panamá dio inicio a las celebraciones de las fiestas patrias. Pero este año, el acto tuvo un matiz especial: el presidente José Raúl Mulino rindió homenaje al sector agropecuario al designar como abanderado del 3 de noviembre al productor y empresario chitreano Rodolfo Moreno.

Desde las 5:00 a.m., el mandatario, acompañado de su familia, miembros del gabinete y otras autoridades, participó en la ceremonia que reunió a las bandas del Servicio de Protección Institucional (SPI), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Policía Nacional, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante los actos protocolares, Mulino izó el Pabellón Nacional y entregó la bandera a Moreno, gesto con el que quiso reconocer el esfuerzo y la dedicación de los productores panameños.

“A través de su persona quise honrar al sector agropecuario y a todos los productores panameños, con quienes me identifico y están muy cerca mío”, destacó el presidente.

La ceremonia, que incluyó la interpretación del Himno Nacional por la Banda Republicana dirigida por el profesor Dimas Rodríguez, marcó el inicio formal del mes de la patria.

Más tarde, a las 8:30 a.m., el mandatario participó en la Sesión Solemne del Consejo Municipal de Panamá, celebrada en el Palacio Municipal Demetrio H. Brid, junto a ministros de Estado y representantes diplomáticos, para continuar los actos conmemorativos del Día de la Separación de Panamá de Colombia.