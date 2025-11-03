Mulino promete ‘transformación y soluciones’ en 2026 y llama a la unidad nacional

En respuesta al llamado del arzobispo de trabajar por un mejor Panamá para todos, el Presidente destacó los esfuerzos para invertir mayores recursos en el sector social y de infraestructura. Hizo especial énfasis en la respuesta a las familias afectadas por las lluvias.<i><b>'El esfuerzo que estamos haciendo [es] por invertir mayores recursos en el sector social, el sector de infraestructura, resolver los problemas de vialidad en muchas de esos lugares... Hoy se fue nuestra ministra Dina Roca después de las Dianas para la Comarca, a resolver problemas en la Comarca. Así que esos esfuerzos son precisamente lo que queremos aumentar y proyectar.</b></i>', comentó Mulino.