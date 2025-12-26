Minseg desembolsará $16.5 millones para saldar deudas con proveedores acumuladas desde 2022

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) desembolsará de <b>$16.5 millones</b> para cancelar vigencias expiradas y compromisos con proveedores que brindan servicios a la institución y a sus estamentos de seguridad.La gestión fue coordinada por la <b>Dirección de Administración y Finanzas del Minseg</b>, que sustentó ante el <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b>, la necesidad de contar con partidas de inversión para hacer frente a obligaciones pendientes con la empresa privada, incluyendo deudas que se arrastran desde <b>2022</b>.De acuerdo con el desglose de pagos, destaca el correspondiente al <b>Centro de Operación Regional de Colón</b>, que transferirá <b>$11,475,750</b> a <b>Cable &amp; Wireless Panamá</b> por servicios acumulados entre enero de 2022 y diciembre de 2025.Por su parte, la <b>Policía Nacional</b> saldará facturaciones de servicios básicos correspondientes al año 2024 por <b>$2,108,799</b>, y las del 2025 por <b>$1,860,000</b>, que incluyen aseo, energía eléctrica, telecomunicaciones y suministro de agua.En tanto, el <b>Servicio Nacional Aeronaval (Senan)</b> pagará <b>$418,968</b> a la empresa <b>Edemet</b> por la facturación de octubre y noviembre de 2025. Además, cancelará <b>$172,052</b> a <b>Cable &amp; Wireless Panamá</b> por servicios prestados entre septiembre y noviembre del mismo año, así como <b>$241,700</b> a otro proveedor.Finalmente, el <b>Servicio Nacional de Fronteras (Senafront)</b> cubrirá <b>$198,000</b> correspondientes al consumo de energía eléctrica del período comprendido entre octubre y diciembre de 2025.