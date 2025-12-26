Minseg desembolsará $16.5 millones para saldar deudas con proveedores acumuladas desde 2022

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) desembolsará de $16.5 millones para cancelar vigencias expiradas y compromisos con proveedores que brindan servicios a la institución y a sus estamentos de seguridad.

La gestión fue coordinada por la Dirección de Administración y Finanzas del Minseg, que sustentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la necesidad de contar con partidas de inversión para hacer frente a obligaciones pendientes con la empresa privada, incluyendo deudas que se arrastran desde 2022.

De acuerdo con el desglose de pagos, destaca el correspondiente al Centro de Operación Regional de Colón, que transferirá $11,475,750 a Cable & Wireless Panamá por servicios acumulados entre enero de 2022 y diciembre de 2025.

Por su parte, la Policía Nacional saldará facturaciones de servicios básicos correspondientes al año 2024 por $2,108,799, y las del 2025 por $1,860,000, que incluyen aseo, energía eléctrica, telecomunicaciones y suministro de agua.

En tanto, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) pagará $418,968 a la empresa Edemet por la facturación de octubre y noviembre de 2025. Además, cancelará $172,052 a Cable & Wireless Panamá por servicios prestados entre septiembre y noviembre del mismo año, así como $241,700 a otro proveedor.

Finalmente, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) cubrirá $198,000 correspondientes al consumo de energía eléctrica del período comprendido entre octubre y diciembre de 2025.