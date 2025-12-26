Alaín Cedeño no descarta aspiración presidencial tras balance del año legislativo 2025

El diputado Alaín Cedeño fue entrevistado este viernes 26 de diciembre en Radio Panamá, donde realizó un balance del año legislativo 2025, al que calificó como un periodo complejo para la Asamblea Nacional y su actual directiva.

Cedeño señaló que el diputado presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, ha enfrentado dificultades para estructurar el trabajo legislativo y manejar la alianza que sostiene la administración del órgano, aunque expresó su expectativa de que en 2026 se defina una línea más clara y un verdadero trabajo en equipo, al tratarse de “la institución más importante de la democracia”.

Durante la entrevista, el diputado de Realizando Metas también se refirió a la crisis de la basura en San Miguelito, asegurando que se trata de un problema histórico que requiere una licitación transparente y con capacidad real para resolverse.

En el plano social, afirmó que ahorra parte de su salario para ayudar a las comunidades, destacando que mantiene cercanía permanente con la población y no solo en periodos electorales.

Alaín Cedeño deja las puertas abiertas a correr en las siguientes elecciones presidenciales

No obstante, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre el futuro político del país y su posible aspiración presidencial. Cedeño afirmó que Panamá debería estar mejor que Singapur, considerando los más de 5 mil millones de dólares que aporta el Canal de Panamá, y sostuvo que el país necesita un liderazgo firme y democrático.