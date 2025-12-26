Alaín Cedeño no descarta aspiración presidencial tras balance del año legislativo 2025

El diputado <b>Alaín Cedeño</b> fue entrevistado este viernes <b>26 de diciembre</b> en <i><b>Radio Panamá</b></i>, donde realizó un balance del año legislativo 2025, al que calificó como un periodo complejo para la Asamblea Nacional y su actual directiva.Cedeño señaló que el diputado presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, ha enfrentado dificultades para estructurar el trabajo legislativo y manejar la alianza que sostiene la administración del órgano, aunque expresó su expectativa de que en <b>2026 se defina una línea más clara y un verdadero trabajo en equipo</b>, al tratarse de 'la institución más importante de la democracia'.Durante la entrevista, el diputado de Realizando Metas también se refirió a la crisis de la basura en <b>San Miguelito</b>, asegurando que se trata de un problema histórico que requiere una <b>licitación transparente y con capacidad real</b> para resolverse.En el plano social, afirmó que <b>ahorra parte de su salario para ayudar a las comunidades</b>, destacando que mantiene cercanía permanente con la población y no solo en periodos electorales.<b>Alaín Cedeño deja las puertas abiertas a correr en las siguientes elecciones presidenciales</b>No obstante, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre el futuro político del país y su posible aspiración presidencial. Cedeño afirmó que <b>Panamá debería estar mejor que Singapur</b>, considerando los más de <b>5 mil millones de dólares</b> que aporta el Canal de Panamá, y sostuvo que el país necesita un liderazgo firme y democrático.