PANAMÁ

Alaín Cedeño: ‘Y si Martinelli no corre, corro yo’ para candidato presidencial

El diputado Alaín Cedeño junto al presidente José Raúl Mulino durante la campaña política.
Por
Kathyria Caicedo
  • 21/09/2025 17:02
El diputado Alaín Cedeño ha anunciado su interés por aspirar a la silla presidencial y mantener al partido Realizando Metas en el poder.

El diputado de Realizando Metas, Alaín Cedeño, ya está trabajando con miras al proceso electoral de 2029. Este fin de semana, desarrolló una actividad con copartidarios, durante el cual expresó su interés por correr como candidato presidencial.

Cedeño junto a su equipo de trabajo organizó seminario de motivación y liderazgo político rumbo al 2029 junto a varios copartidarios del circuito 8-6.

Durante su intervención, Cedeño aseguró que el partido ‘RM sigue vivo’ y que ‘RM va a seguir trabajando para volver a ganar en 2029’. Para cumplir con esa misión, el actual diputado no descartó aspirar a una candidatura, esta vez presidencial. ‘Y si Martinelli no corre, corro yo’, aseguró haciendo referencia al líder del partido Realizando Metas, el expresidente Ricardo Martinelli, quien se mantiene asilado en Colombia.

Cedeño agregó: “¿Y quién dijo que los pobres no podemos correr? Ya la inteligencia artificial ha cambiado y ha roto muchos paradigmas. Y quién ha dicho que ahora, con todo lo moderno un pobre no puede correr... uno no tiene que ser millonario para ser presidente, vamos a romper ese paradigma”.

Para Cedeño, figura destacada dentro de Realizando Metas, el hecho que más de 100 mil personas hayan votado por él durante su carrera política es un buen sustento para ser presidente de este país.

