Alaín Cedeño: ‘Y si Martinelli no corre, corro yo’ para candidato presidencial

El diputado de <b><a href="/tag/-/meta/rm-partido-realizando-metas">Realizando Metas</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/alain-cedeno">Alaín Cedeño</a></b>, ya está trabajando con miras al proceso electoral de 2029. Este fin de semana, desarrolló una actividad con copartidarios, durante el cual expresó su interés por correr como candidato presidencial.Cedeño junto a su equipo de trabajo organizó seminario de motivación y liderazgo político rumbo al 2029 junto a varios copartidarios del circuito 8-6.