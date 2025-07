Martinelli agradece a Colombia por darle asilo político: ‘Me salvó la vida’

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el expresidente de la república, Ricardo Martinelli, rindió homenaje este domingo 20 de julio a la República de Colombia con motivo de su Día de la Independencia.

Desde la red social, Martinelli aprovechó para expresar su profundo agradecimiento por el asilo político que ese país le ha otorgado tras declararse víctima de persecución política en Panamá.

“Hoy, es el Día de la Independencia de la hermana República de Colombia, por tanto, quiero rendir homenaje a esta noble tierra que me abrió los brazos en el momento más difícil de mi vida”, escribió Martinelli, actualmente refugiado en ese país.

El exmandatario, sobre quien pesan condenas y procesos judiciales en Panamá, señaló que la generosidad colombiana “le salvó la vida” frente a lo que describe como una “implacable, vil y cruel persecución política”.

Martinelli también agradeció específicamente al presidente Gustavo Petro y al pueblo colombiano, a quienes calificó de “valientes”, y dijo estar conociendo en profundidad la diversidad, historia y potencial del país que lo acoge. “Colombia no solo me dio refugio; me ofreció esperanza. Me dio vida”, expresó en su publicación.

El exgobernante, condenado en firme por el caso New Business y requerido por la justicia panameña, pidió ser asilado desde febrero del 2024.