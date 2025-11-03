Rosalía celebra la “mística femenina” en su nuevo disco

La visita a México coincidió, además, con la celebración del Día de Muertos, una de las grandes festividades del país norteamericano.'Las referencias a la religión son desde la admiración. No es provocación', aseguró ante las preguntas sobre la portada en la que aparece vestida con un hábito blanco de monja.La autora de ‘Saoko’ y ‘Bizcochito’ se reconoció incómoda en el mundo actual debido la confusión reinante por el constante exceso de estímulos, las noticias falsas y la inteligencia artificial con 'vídeos de gatos que hablan'.'Es más necesaria que nunca una fe, una certeza', subrayó.Por otro lado, explicó que en ‘Lux’, al contrario que en discos anteriores, 'la palabra va por delante de la música' y 'la música está al servicio de la palabra'.Más de tres años después del éxito de ‘Motomami’, Rosalía lanza junto a Columbia Records y Sony Music ‘Lux’, un álbum en el que colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros.El 27 de octubre lanzó la canción ‘Berghain’, acompañada de un vídeo, tema que se une a ‘Divinize’, ‘Porcelana’, ‘Mundo nuevo’, ‘De madrugá’, ‘La yugular’, ‘Memoria’ y ‘Magnolias’.La edición digital de ‘Lux’ está compuesta por 15 temas y las de CD y vinilo llegan a 18, con el añadido de ‘Focu ‘ranni’, ‘Jeanne’ y ‘Novia robot’.