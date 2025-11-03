Rosalía celebra la “mística femenina” en su nuevo disco

Rosalía reveló su “admiración” por las “mujeres santas” y la “mística femenina” frente a un mundo necesitado de “una fe, una certeza”, durante la presentación en México de su nuevo disco, ‘Lux’, que se publica este viernes, 7 de noviembre.

“Me interesa mucho la mística femenina. El disco está inspirado en las mujeres santas de alrededor del mundo”, afirmó ante los periodistas la cantante española, que mencionó los nombres de Santa Rosa de Lima, Santa Teresa de Jesús o Hildegarda de Bingen.

El disco incluye canciones con títulos como ‘Sexo, violencia y llantas’, ‘Dios es un stalker’, ‘Sauvignon Blanc’, ‘La rumba del perdón’, ‘La perla’, ‘Reliquia’ y ‘Mio cristo’, en las que se entremezclan géneros como el flamenco, la ópera, la electrónica y el pop.

“Siento devoción por la música”, remarcó la autora de ‘El mal querer’.

La cantante ofreció una conferencia de prensa el pasado jueves en un lujoso hotel de la capital mexicana y ante un reducido número de medios, entre ellos EFE, que estuvo precedida por la escucha íntegra del disco en la que se proyectaron las letras de las canciones, en las que utiliza numerosos idiomas además del español, como el italiano, el portugués, el inglés, el japonés y el catalán.

Rosalía, de 33 años, afirmó que le gustaría “desear menos” y que el periodo de composición le ha permitido mirarse hacia dentro, al subrayar que es un disco en el que cuenta su verdad “aquí y ahora”.