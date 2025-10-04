Condiciones lluviosas persistirán en Panamá por inestabilidad atmosférica, según el Imhpa

El<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</a> informó que el país atraviesa una atmósfera condicionalmente inestable, producto del fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical, junto con la variación en los flujos de viento y la presencia de sistemas de bajas presiones en el Pacífico y el Caribe.El informe meteorológico detalla que <b>no observan sistemas tropicales migratorios que afecten directamente al territorio panameño</b>, pero sí condiciones típicas de la temporada lluviosa, con lluvias y actividad eléctrica en distintas regiones.Para la vertiente Caribe, prevén durante la mañana<b> cielos de dispersos a nublados, con eventos lluviosos y tormentas eléctricas</b> en sectores de Colón y la comarca Ngäbe-Buglé. En la tarde y noche, los cielos se mantendrán nublados con lluvias aisladas y aguaceros de ligeros a moderados en Guna Yala, Bocas del Toro y el norte de Veraguas.En el Pacífico, el Imhpa anticipa nubosidad variable en la mañana y <b>precipitaciones con descargas eléctricas en Panamá Norte, Centro, Golfo y Darién, extendiéndose en la tarde hacia Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe</b>.Las temperaturas mínimas oscilarán entre<b> 15°C</b> y<b> 24°C</b>, mientras que las máximas alcanzarán entre <b>27°C</b> y <b>31°C</b>. Los vientos se mantendrán del Sur y Suroeste, con velocidades que varían entre <b>5</b> y <b>20 km/h</b>, dependiendo del momento del día y la vertiente.En su reporte, el Imhpa calificó como <b>favorables las condiciones marítimas</b>, tanto en el Caribe como en el Pacífico, donde las olas oscilarán entre <b>0.6</b> y <b>0.9</b> metros. Sin embargo, recomendó precaución ante posibles episodios de fuertes lluvias localizadas y recordó que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre moderados y muy altos durante las horas de mayor insolación.