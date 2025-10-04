Condiciones lluviosas persistirán en Panamá por inestabilidad atmosférica, según el Imhpa

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que el país atraviesa una atmósfera condicionalmente inestable, producto del fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical, junto con la variación en los flujos de viento y la presencia de sistemas de bajas presiones en el Pacífico y el Caribe.

El informe meteorológico detalla que no observan sistemas tropicales migratorios que afecten directamente al territorio panameño, pero sí condiciones típicas de la temporada lluviosa, con lluvias y actividad eléctrica en distintas regiones.

Para la vertiente Caribe, prevén durante la mañana cielos de dispersos a nublados, con eventos lluviosos y tormentas eléctricas en sectores de Colón y la comarca Ngäbe-Buglé. En la tarde y noche, los cielos se mantendrán nublados con lluvias aisladas y aguaceros de ligeros a moderados en Guna Yala, Bocas del Toro y el norte de Veraguas.

En el Pacífico, el Imhpa anticipa nubosidad variable en la mañana y precipitaciones con descargas eléctricas en Panamá Norte, Centro, Golfo y Darién, extendiéndose en la tarde hacia Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 15°C y 24°C, mientras que las máximas alcanzarán entre 27°C y 31°C. Los vientos se mantendrán del Sur y Suroeste, con velocidades que varían entre 5 y 20 km/h, dependiendo del momento del día y la vertiente.

En su reporte, el Imhpa calificó como favorables las condiciones marítimas, tanto en el Caribe como en el Pacífico, donde las olas oscilarán entre 0.6 y 0.9 metros. Sin embargo, recomendó precaución ante posibles episodios de fuertes lluvias localizadas y recordó que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre moderados y muy altos durante las horas de mayor insolación.