Super Bowl 2025: Artistas latinos que dejaron su huella en el halftime show

Durante los últimos años, el Super Bowl no solo ha sido el evento deportivo más visto del mundo, su hafltime show es considerado un mega evento artístico y en los últimos años ha sido un reflejo de la creciente influencia de la cultura latina en la música y el entretenimiento global.

Tras el reciente anuncio que el puertorriqueño Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, vale la pena hacer un recorrido por la historia para recordar a los artistas latinos que han participado de uno de los principales escenario del mundo.

¿Qué cantantes latinos han participado del halftime show del Super Bowl de la NFL?

La primera artista latina en presentarse en el Halftime Show del Super Bowl fue Gloria Estefan, ícono cubanoamericana, quien actuó en dos ediciones. Su primera participación fue en el Super Bowl XXVI (1992), en Minnesota, y regresó en 1999, durante el Super Bowl XXXIII en Miami, donde compartió escenario con Stevie Wonder en una vibrante mezcla de soul, salsa y swing.

Años más tarde, el momento más recordado llegó con el Super Bowl LIV (2020), cuando Shakira y Jennifer Lopez hicieron historia al ser las primeras dos artistas latinas en encabezar el espectáculo. Su actuación combinó energía, cultura y un mensaje social, incluyendo un poderoso guiño político sobre la crisis migratoria en Estados Unidos, acompañadas de Bad Bunny y J Balvin, consolidando la presencia latina en este escenario global.