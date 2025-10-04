Super Bowl 2025: Artistas latinos que dejaron su huella en el halftime show

El cantante puertorriqueño <b><a href="/tag/-/meta/bad-bunny">Bad Bunny </a></b>será el encargado de protagonizar el espectáculo del medio tiempo de la edición LX del Super Bowl 2026, uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más vistos del mundo.La NFL confirmó que la final se celebrará el 8 de febrero de 2026 en la ciudad de Santa Clara, California, donde el intérprete de 'Tití me preguntó' y 'Monaco' ofrecerá una actuación exclusiva.Este show marcará la única presentación de Bad Bunny en Estados Unidos durante el año, luego de que el artista cancelara las fechas de su gira 'Debí tirar más fotos' en ese país.