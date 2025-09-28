Oficial: Bad Bunny estará en el Halftime show de la NFL en 2026

Tras culminar una de sus residencias más exitosas y lucrativas, Benito Martínez suma un nuevo hito en su carrera musical. Sí, porque Bad Bunny será el encargado del halftime show del Super Bowl de 2026.

Este domingo, fue la develación durante el medio tiempo del Sunday Night Football.

Apple Music, Rock Nation y la NFL se unieron para hacer el anuncio oficial, que en redes sociales se dio a conocer con un video de Bad Bunny sobre un goalpost.

Desde hace semanas, se especulaba la participación del puertorriqueño, que decidió no incluir a Estados Unidos en su gira para proteger a los migrantes de la ICE.

El haltime show de la NFL será en febrero 2026, momento en que San Benito llevará a Puerto Rico al escenario más grande del mundo, el mayor espectáculo deportivo