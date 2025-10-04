  1. Inicio
Panamá celebra elección histórica de Takaichi Sanae como primera ministra de Japón

La exministra del Interior japonesa Sanae Takaichi posa este sábado en la oficina destinada al líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), tras ser elegida para el cargo en Tokio.
La exministra del Interior japonesa Sanae Takaichi posa este sábado en la oficina destinada al líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), tras ser elegida para el cargo en Tokio. EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 04/10/2025 11:47
Cancillería destacó que “este hito representa una poderosa demostración de que una mujer puede guiar a un país con visión, sensibilidad y fortaleza”

Panamá, a través de su Cancellería, destacó que la elección de Takaichi Sanae como líder del Partido Liberal Democrático del Japón, y su próxima designación como primera ministra, constituye un momento histórico y motivo de orgullo para todas las mujeres japonesas.

Su ascenso al más alto cargo político del país simboliza la culminación de la perseverancia, la preparación y la convicción en el liderazgo femenino”, ecribió la Cancillería panameña, este sábado, en su cuenta de X.

De acuerdo con Cancillería, “este hito representa una poderosa demostración de que una mujer puede guiar a un país con visión, sensibilidad y fortaleza”.

Agregó que “su capacidad, determinación y valentía para abrirse camino en un entorno tradicionalmente dominado por hombres sirven como una inspiración inestimable para las generaciones presentes y futuras”.

Cancillería recalcó que Takaichi Sanae prueba que, con esfuerzo, convicción y un profundo compromiso con la patria, es posible superar cualquier barrera.

