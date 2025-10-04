Panamá celebra elección histórica de Takaichi Sanae como primera ministra de Japón

Panamá, a través de su Cancellería, destacó que la elección de Takaichi Sanae como líder del Partido Liberal Democrático del Japón, y su próxima designación como primera ministra, constituye un momento histórico y motivo de orgullo para todas las mujeres japonesas.

“Su ascenso al más alto cargo político del país simboliza la culminación de la perseverancia, la preparación y la convicción en el liderazgo femenino”, ecribió la Cancillería panameña, este sábado, en su cuenta de X.