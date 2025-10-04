Panamá celebra elección histórica de Takaichi Sanae como primera ministra de Japón

De acuerdo con Cancillería, 'este hito representa una poderosa demostración de que una mujer puede guiar a un país con visión, sensibilidad y fortaleza'. Agregó que <i>'su capacidad, determinación y valentía para abrirse camino en un entorno tradicionalmente dominado por hombres sirven como una inspiración inestimable para las generaciones presentes y futuras'</i>. Cancillería recalcó que Takaichi Sanae prueba que, con esfuerzo, convicción y un profundo compromiso con la patria, es posible superar cualquier barrera.