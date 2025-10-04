  1. Inicio
Celebra el Día Nacional del Calypso: conoce la agenda complete desde el 16 de octubre

Conferencia de prensa de la Fundación Pipo Navarro y el Centro de Estudios Afropanameño, este sábado, en el Centro Comunitario Sidney Young, Verada Afroantillana Río Abajo. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Lourdes García Armuelles
  • 04/10/2025 12:54
La Fundación Pipo Navarro y el Centro de Estudios Afropanameño (CEDEAP) anunciaron este sábado la agenda que tendrán en conmemoración del Día Nacional del Calypso y Calypsonian.

Los panameños podrán disfrutar de presentaciones artísticas, gastronómicas y comerciales.

Todo inicia el 16 de octubre con la presentación del libro “Calypso: ayer, hoy y mañana” en la Galería de Arte Manuel Amador de la Universidad de Panamá, a las 10:00 de la mañana.

Esto será seguido de una presentación artística denominada “Noche de Reggae y Calypso” en la discoteca The Avenue, en Soho City Center, desde las 7:00 de la noche.

El 17 de octubre se ofrecerá la inauguración de la Plaza del Calypso en la vereda Afroantillana de Río Abajo, a las 11:00 de la mañana.

Ese mismo día, habrá un concierto conmemorativo en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, a las 6:00 de la tarde.

El 18 de octubre se dedicará un espacio para el Calypso en el Farmers Market en Soho City Center, a la 1:00 de la tarde.

El 19 de octubre habrá eventos conmemorativos en la provincia de Colón.

El cierre de las celebraciones será el 26 de octubre con presentaciones artísticas en la peatonal del Casco Antiguo, en el Parque Catedral.

