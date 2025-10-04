Celebra el Día Nacional del Calypso: conoce la agenda complete desde el 16 de octubre

La Fundación Pipo Navarro y el Centro de Estudios Afropanameño (CEDEAP) anunciaron este sábado la agenda que tendrán en conmemoración del Día Nacional del Calypso y Calypsonian.

Los panameños podrán disfrutar de presentaciones artísticas, gastronómicas y comerciales.

Todo inicia el 16 de octubre con la presentación del libro “Calypso: ayer, hoy y mañana” en la Galería de Arte Manuel Amador de la Universidad de Panamá, a las 10:00 de la mañana.

Esto será seguido de una presentación artística denominada “Noche de Reggae y Calypso” en la discoteca The Avenue, en Soho City Center, desde las 7:00 de la noche.