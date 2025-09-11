Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 11 de septiembre

El meteorólogo Blas Córdoba del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama" target="_blank">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</a> detalló que este jueves 11 de septiembre se presentarán condiciones típicas de la temporada lluviosa.<b>Condiciones generales</b>Una zona de convergencia en el Pacífico, al sur del istmo centroamericano, está interactuando con dos sistemas de baja presión. Esto afectará a Costa Rica, el Caribe de Panamá y el norte del Caribe de Colombia.<b>Por la mañana</b><b>Caribe: </b>Se esperan cielos de dispersos a nublados, con la posibilidad de aguaceros aislados, especialmente sobre la provincia de Bocas del Toro.<b>Pacífico: </b>Se pronostican cielos de dispersos a nublados con aguaceros aislados en el sur de Veraguas y en el golfo de Panamá.<b>Por la tarde</b><b>Caribe: </b>Se prevén aguaceros acompañados de actividad eléctrica en la provincia de Colón y en la comarca Ngäbe-Buglé.<b>Pacífico:</b> Se esperan aguaceros con actividad eléctrica en el extremo oriental del país y desde la parte central hasta el occidente.<b>Por la noche</b>Se prevén cielos despejados a parcialmente nublados, sin eventos de lluvia significativos.