Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 11 de septiembre

El meteorólogo Blas Córdoba del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) detalló que este jueves 11 de septiembre se presentarán condiciones típicas de la temporada lluviosa.

Condiciones generales

Una zona de convergencia en el Pacífico, al sur del istmo centroamericano, está interactuando con dos sistemas de baja presión. Esto afectará a Costa Rica, el Caribe de Panamá y el norte del Caribe de Colombia.

Por la mañana

Caribe: Se esperan cielos de dispersos a nublados, con la posibilidad de aguaceros aislados, especialmente sobre la provincia de Bocas del Toro.

Pacífico: Se pronostican cielos de dispersos a nublados con aguaceros aislados en el sur de Veraguas y en el golfo de Panamá.

Por la tarde

Caribe: Se prevén aguaceros acompañados de actividad eléctrica en la provincia de Colón y en la comarca Ngäbe-Buglé.

Pacífico: Se esperan aguaceros con actividad eléctrica en el extremo oriental del país y desde la parte central hasta el occidente.

Por la noche

Se prevén cielos despejados a parcialmente nublados, sin eventos de lluvia significativos.