PANAMÁ

Alcaldesa de Arraiján confía que revocatoria no prosperará

Stefany Peñalba, alcadesa del distrito de Arraiján.
Stefany Peñalba, alcadesa del distrito de Arraiján. @stefanydayanpenalba
Por
Kathyria Caicedo
  • 18/08/2025 07:58
Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján, mantiene un proceso de revocatoria de mandato presentada por el Movimiento Pro Revocatoria de Arraiján.

Desde mediados de julio, el Movimiento Pro Revocatoria de Arraiján presentó una revocatoria de mandato contra Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

El grupo ciudadano está rechazando la gestión de Peñalba, quien se destaca por ser la primera alcaldesa del distrito elegida con una candidatura de libre postulación.

“No tiene fundamento sólido y estoy convencida no va a prosperar”, dijo Stefany Peñalba al ser cuestionada por este proceso, el cual calificó de intimidación durante una entrevista ofrecida en TVN Noticias.

El caso de Peñalba se suma a una lista de al menos seis procesos de revocatorias de mandato que fueron presentados ante el Tribunal Electoral.

“Este tipo de intimación política con nosotros no funciona”, agregó la alcaldesa de Arraiján, quien asegura que haber logrado resultados tangibles durante su primer año de gestión. “Estoy convencida que el ciudadano quiere lo que estamos haciendo”, agregó.

