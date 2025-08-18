Alcaldesa de Arraiján confía que revocatoria no prosperará

Desde mediados de julio, el Movimiento Pro Revocatoria de Arraiján presentó una revocatoria de mandato contra Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

El grupo ciudadano está rechazando la gestión de Peñalba, quien se destaca por ser la primera alcaldesa del distrito elegida con una candidatura de libre postulación.

“No tiene fundamento sólido y estoy convencida no va a prosperar”, dijo Stefany Peñalba al ser cuestionada por este proceso, el cual calificó de intimidación durante una entrevista ofrecida en TVN Noticias.