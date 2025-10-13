Mujeres desprotegidas: ¿cómo afectará la reducción del Ministerio de la Mujer a la prevención de violencia?

Interceptada en plena vía pública y atacada con furia, así terminó la vida de Selinda Mabelis Córdoba, una joven universitaria de 21 años que se convirtió en la nueva víctima de femicidio en Panamá.

El crimen ocurrió la mañana del domingo en la comunidad de Pocrí, distrito de Aguadulce, minutos después de que la joven saliera de misa junto a su madre.

Su expareja, un hombre de 25 años, la esperó en las inmediaciones del parque del pueblo y la emboscó, propinándole más de veinte puñaladas con un arma blanca. Vecinos y transeúntes presenciaron la escena, sin poder detener la brutal agresión.

Pese a que Selinda había denunciado previamente a su agresor y contaba con una orden de alejamiento vigente, la medida no impidió el desenlace fatal.

Su asesinato deja al descubierto las fallas estructurales en la protección de víctimas, la falta de recursos para la atención temprana y la urgente necesidad de fortalecer políticas públicas que no se queden en el papel.

Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer, entidad con la principal responsabilidad en la prevención de sucesos como esto enfrenta una reducción a rango de secretaría dentro del nuevo diseño gubernamental así como bajas en su presupuesto impidiendo la inversión en proyectos y obras.

Organizaciones feministas advierten que esta decisión podría debilitar las políticas públicas de prevención y atención integral a las víctimas.

“El ministerio necesita recursos para poder operar, no solo dejarle el nombre y quitarle la plata. Eso es cerrarlo sin decir que lo cerraron. Porque le quitan la oportunidad de trabajar”, señaló Samirah Almengor, de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias, a La Estrella de Panamá.

Almengor también señaló que “todo lo que tiene que ver con las mujeres es disminuido y si en algún tema se visibiliza solo a las mujeres y sus necesidades particulares, dicen que a los hombres también les pasa”.

Por su parte, Mariela Arce, de la Alianza de Mujeres de Panamá destacó que disminuir el presupuesto del ministerio de la mujer, afectando directamente todas sus actividades en especial la atención de víctimas de violencia en los Centros de Atención integral es incrementar los riesgos sociales de todas las mujeres del país.

Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, en lo que va del año, más de una docena de mujeres han sido víctimas de femicidio en distintas provincias del país.

En varios de los casos, las víctimas habían presentado denuncias previas o contaban con medidas de protección que no se ejecutaron eficazmente.