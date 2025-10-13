Mujeres desprotegidas: ¿cómo afectará la reducción del Ministerio de la Mujer a la prevención de violencia?

En este contexto, cobra especial relevancia la Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Ppiom) 2024–2034, impulsada por el Ministerio de la Mujer que podría contar con problemas para ejecutarse.El plan, aprobado este año, busca fortalecer la prevención de la violencia basada en género, mejorar la respuesta institucional y garantizar la autonomía económica y social de las mujeres panameñas.La Ppiom establece acciones concretas para articular a distintas entidades del Estado —incluidos el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Órgano Judicial— en la detección temprana de riesgos y la atención oportuna de casos de violencia doméstica y femicidio.Entre sus ejes principales destacan: la protección integral, fortaleciendo refugios, líneas de atención y acompañamiento psicológico y legal a las víctimas, así como la creación de un sistema unificado que permita evaluar la efectividad de las medidas y registrar de forma confiable los casos de violencia de género.Sin embargo, con el debilitamiento institucional del Ministerio de la Mujer, la implementación de la Ppiom podría verse comprometida, afectando directamente los mecanismos de prevención y protección que buscan evitar tragedias como la de Selinda.Por su parte, diversas organizaciones de mujeres se han manifestado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la situación presupuestaria del Ministerio de la Mujer, destacando lo vital que es para el funcionamiento de planes como el Ppiom, sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta.