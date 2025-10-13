Reajuste al presupuesto contempla $104 millones para educación

en Consejo de Gabinete extraordinario se aprobó, este lunes, los ajustes al presupuesto del Estado del 2026 que recomendó la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Para el sector educativo se reasignaron $104 millones para infraestructura y proyectos escolares, mientras que para salud, se asignan $319.5 millones para medicamentos, $95 millones para instrumental médico y $26 millones adicionales al Ministerio de Salud (Minsa) incluyendo $10 millones para el Instituto Oncológico Nacional.

Para el sector agropecuario se sumaron $31.5 millones para fortalecer la producción nacional y la seguridad alimentaria.

El presupuesto del Estado para el 2026 se mantiene por la suma de $34,901 millones, manteniendo un programa de inversiones por $11,188 millones, lo que consolida a Panamá como una de las economías con mayor esfuerzo inversor proporcionalmente en Latinoamérica, señaló el comunicado de la Presidencia.

Los ajustes acogen algunas recomendaciones de la Comisión de Presupuesto orientadas al sector educativo, y un incremento de B/.57.5 millones dirigidos al cumplimiento de la Ley de Medicamentos que ejecuta el Minsa con miras a fortalecer la capacidad de insumos y mejoras de la capacidad de respuesta del sistema público de salud. indica el comunicado.

El MEF destacó que el Presupuesto 2026 refleja un ejercicio de transparencia, disciplina fiscal y visión de desarrollo sostenible, consolidando la confianza en la gestión pública y el crecimiento económico del país.

El presupuesto debe ser presentado nuevamente en la Asamblea Nacional para su primero, segundo y tercer debate.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, dijo que espera que el presupuesta del Estado sea aprobado en tercer debate la próxima semana. Solo quedan tres semanas de sesiones ordinarias.

El pasado 25 de septiembre, la Comisión de Presupuesto concluyó las vistas presupuestarias y la semana pasada aprobó solicitar al MEF los reajustes al presupuesto.