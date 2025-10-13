Ratificación de magistrados de la Corte pasa por el escrutinio de los diputados

La ratificación de los designados magistrados de la Corte Suprema de Justicia Gisela del Carmen Agurto y Carlos Ernesto Villalobos inició su recorrido en la Asamblea Nacional.

La Comisión de Credenciales comenzó el proceso de preguntas a los magistrados y la primera en pasar al estrado fue Agurto, quien fue cuestionada por algunos diputados sobre su futuro papel como magistrado de la Corte.

La Comisión de Credenciales recibió 32 observaciones sobre las dos designaciones. En cuanto a la designación de Agurto se presentaron 26 observaciones y todas fueron a favor.

Se presentaron seis observaciones sobre la designación de Villalobos, de las cuelas cinco fueron a favor y una en contra, de acuerdo al informe de la Comisión de Credenciales de las que La Estrella de Panamá tuvo acceso. Sin embargo, no se específica cuales fueron las observaciones que realizaron los ciudadanos.

Uno de los diputados que más preguntas realizó fue Ernesto Cedeño. Una de las preguntas que le hizo a la designada magistrada Agurto fue si mantiene familiares nombrados en el gobierno, a lo que respondió que tiene hermano que son médicos.

Algunos diputados preguntaron sobre que decisión tomaría sobre algunos casos que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia, a lo que Agurto respondió que no podía adelantar criterios.

El diputado Luis Eduardo Camacho, quien no forma parte de la Comisión de Credenciales, intervino en la sesión para interrogar a la magistrada designada Agurto sobre casos delitos de blanqueo de capitales. La magistrada designada respondió que habría que analizar cada caso.

Al final Agurto, quien reemplazará al magistrado Cecilio Cedalise en la Sala Tercera, fue recomendada por la Comisión de Credenciales de manera unánime para la ratificación en el pleno de la Asamblea Nacional.

Uno de las interrogantes que se le hizo al magistrado designado Villalobos fue sobre la prueba idónea que requiere la Corte para juzgar a los diputados, a lo que respondió que conocía de “pruebas en el proceso, pero no de prueba idónea” y que en caso de una denuncia tendría que analizarla.

La Comisión de Credenciales se declaró en sesión permanente para continuar con el escrutinio del magistrado designado Villalobos. A la hora de cierre de esta nota, pasada las 6:00 de la tarde, continuaba el debate.