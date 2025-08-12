Arranca recolección de firmas para revocar a representante suplente de Vamos

El proceso de Lobos se suma a otros cargos en Arraiján. Es el caso de la alcaldesa Stefany Peñalba, primera alcaldesa del distrito elegida con una candidatura de libre postulación.Sería el segundo intento de revocar el mandato de un alcalde en una ciudad grande del país; el primero fue el caso de José Luis Fábrega, alcalde de la Ciudad de Panamá con el Partido Revolucionario Democrático. Un proceso que no consiguió la cantidad de firmas necesarias, pero sentó un precedente en cuanto a los mecanismos para aplicar la revocatoria a los cargos elegidos en los gobiernos locales. A la fecha hay al menos seis cargos elegidos que enfrentan proceso de revocatoria, incluyendo a diputados, alcaldes y otros representantes de corregimiento.