Polémica en la Asamblea por las reformas electorales: lo que dicen los magistrados del Tribunal

El Tribunal Electoral (TE) aclaró que la presencia de sus magistrados y equipo de trabajo en el pleno de la Asamblea Nacional, el lunes 19 de octubre, respondió a una convocatoria para abordar el inicio del segundo debate del proyecto de reformas electorales y no a una solicitud de cortesía de sala, como se indicó durante la sesión legislativa. En un comunicado, la institución precisó que sus magistrados acudieron tras recibir el llamado para discutir la conveniencia de iniciar la segunda discusión del paquete de modificaciones al Código Electoral. La aclaración surge después de que, durante la sesión del lunes, se señalara ante el pleno legislativo que los magistrados habían solicitado cortesía de sala para exponer su posición sobre la discusión de las reformas. El Tribunal Electoral sostuvo que, por respeto a la opinión pública, debía precisar las circunstancias de su presencia en el hemiciclo y diferenciar entre una convocatoria y una solicitud formal para intervenir ante los diputados.

Asamblea decidirá cuándo continuar el debate

El organismo electoral también recordó que la decisión de discutir el proyecto de reformas electorales en este momento o en enero de 2027 corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales. El Tribunal Electoral indicó que remitió oportunamente a ese órgano del Estado el proyecto de modificaciones al Código Electoral. La aclaración se produce en medio de las diferencias surgidas en la Asamblea Nacional durante el segundo debate de las reformas electorales, cuya discusión fue suspendida el lunes por la presidenta del Legislativo, Shirley Castañedas, luego de un intercambio de intervenciones entre diputados. Uno de los puntos de desacuerdo estuvo relacionado con el procedimiento para abordar el informe de minoría presentado por las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada Vamos, el pasado 8 de octubre. Durante la sesión, el diputado panameñista José Luis “Popi” Varela cuestionó el alcance de la participación de los magistrados y planteó si los diputados tendrían la oportunidad de formularles preguntas sobre las modificaciones propuestas. Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, defendió la posibilidad de que las autoridades electorales explicaran el contenido de las reformas. Tras las diferencias y las interrupciones en el pleno, la sesión quedó suspendida y su continuación fue programada para el martes 20 de octubre.

¿Qué sigue para las reformas electorales?