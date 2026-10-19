  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Política
Política

Reformas electorales desatan pugna en la Asamblea Nacional

Tras la suspensión, la sesión quedó postergada para el día de mañana martes.
Tras la suspensión, la sesión quedó postergada para el día de mañana martes. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 19/10/2026 18:55
El palacio legislativo dictaminó un receso en medio de la discusión por las modificaciones a los circuitos de cara a las próximas elecciones del 2029

El segundo debate de las reformas electorales en la Asamblea Nacional fue suspendido este lunes luego de que la presidenta del estamento legislativo, Shirley Castañedas, ordenara un receso en medio de las discusiones entre diputados en el pleno.

La sesión contó con la presencia en el recinto de los magistrados del Tribunal Electoral, Narciso J. Arellano Moreno (magistrado presidente) y Luis Alfonso Guerra Morales (primer vicepresidente), quienes asistieron tras una solicitud de cortesía de sala para abordar las modificaciones al proyecto de ley de cara a los comicios de 2029.

Durante la discusión sobre el procedimiento para abordar el informe de minoría presentado por las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada Vamos el pasado jueves 8 de octubre, surgieron diferencias sobre la naturaleza de la intervención de las autoridades electorales.

El diputado del partido Panameñista, José Luis “Popi” Varela cuestionó si la presencia de los magistrados permitiría formularles preguntas directas o si se trataría únicamente de una exposición unilateral, calificando esa dinámica de un “yo con yo” si no se habilitaba un espacio para que los parlamentarios pudieran consultar sobre los temas de la reforma electoral.

Posteriormente, el diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson defendió la solicitud de cortesía de sala, argumentando que se buscaba dar la oportunidad a las autoridades del Tribunal Electoral de explicar la norma al país frente a lo que consideró “politiquería” en el debate.

Ante el cruce de intervenciones y las interrupciones en el recinto, la presidenta Shirley Castañedas llamó reiteradamente a mantener el “orden” en el pleno antes de anunciar la suspensión de la jornada y declarar el receso.

El procedimiento pendiente

Tras la suspensión, la sesión quedó postergada para el día de mañana martes.

El pleno de la Asamblea Nacional debe definir en primera instancia si aprueba o rechaza el informe de minoría. De aprobarse, el proyecto de ley retornará a primer debate; de ser rechazado, continuará la discusión en segundo debate sobre el texto de mayoría.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo