Reformas electorales desatan pugna en la Asamblea Nacional

El segundo debate de las reformas electorales en la Asamblea Nacional fue suspendido este lunes luego de que la presidenta del estamento legislativo, Shirley Castañedas, ordenara un receso en medio de las discusiones entre diputados en el pleno.

La sesión contó con la presencia en el recinto de los magistrados del Tribunal Electoral, Narciso J. Arellano Moreno (magistrado presidente) y Luis Alfonso Guerra Morales (primer vicepresidente), quienes asistieron tras una solicitud de cortesía de sala para abordar las modificaciones al proyecto de ley de cara a los comicios de 2029.

Durante la discusión sobre el procedimiento para abordar el informe de minoría presentado por las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada Vamos el pasado jueves 8 de octubre, surgieron diferencias sobre la naturaleza de la intervención de las autoridades electorales.

El diputado del partido Panameñista, José Luis “Popi” Varela cuestionó si la presencia de los magistrados permitiría formularles preguntas directas o si se trataría únicamente de una exposición unilateral, calificando esa dinámica de un “yo con yo” si no se habilitaba un espacio para que los parlamentarios pudieran consultar sobre los temas de la reforma electoral.

Posteriormente, el diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson defendió la solicitud de cortesía de sala, argumentando que se buscaba dar la oportunidad a las autoridades del Tribunal Electoral de explicar la norma al país frente a lo que consideró “politiquería” en el debate.

Ante el cruce de intervenciones y las interrupciones en el recinto, la presidenta Shirley Castañedas llamó reiteradamente a mantener el “orden” en el pleno antes de anunciar la suspensión de la jornada y declarar el receso.