Fundación Libertad Ciudadana pide devolver a primer debate reformas electorales y alerta sobre ‘retrocesos’

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, solicitó este lunes a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, devolver a primer debate el Proyecto de Ley 699, que plantea reformas al Código Electoral.

La organización presentó una solicitud formal ante la Presidencia del Legislativo para que la propuesta pueda someterse nuevamente a una discusión amplia, transparente y participativa, al considerar que los cambios incorporados al proyecto requieren mayor análisis antes de avanzar en el proceso legislativo.

La petición ocurre después de que la Fundación emitiera el pasado 30 de septiembre una alerta ciudadana sobre las modificaciones introducidas al proyecto y publicadas la semana anterior. Según la organización, algunos de estos cambios representan retrocesos en materia de transparencia, fiscalización del financiamiento político y equidad electoral.

Entre las principales preocupaciones señaladas por Libertad Ciudadana están la reducción de mecanismos de fiscalización, el incremento de los topes de financiamiento y gasto electoral, así como la disminución de sanciones y otras medidas que podrían dificultar que los candidatos compitan en condiciones de igualdad.

La Fundación sostiene que las reformas electorales tienen un impacto directo sobre las reglas que rigen la democracia y, por ello, no deberían aprobarse sin un proceso que permita el análisis técnico y la participación de distintos sectores de la sociedad.

“Una reforma electoral define las reglas fundamentales de la democracia”, enfatizó la organización en su comunicado, en el que insistió en la necesidad de garantizar deliberación pública y escrutinio ciudadano.

Piden mayor discusión

Libertad Ciudadana hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que garantice un proceso legislativo abierto y transparente durante la discusión del proyecto.

Para la organización, someter nuevamente el Proyecto de Ley 699 a primer debate permitiría revisar con mayor profundidad los cambios propuestos y evaluar sus posibles efectos sobre el sistema electoral panameño.

En ese sentido, pidieron a los diputados considerar las observaciones planteadas y propiciar un debate que incorpore criterios técnicos y la participación ciudadana.

El pronunciamiento se produce en momentos en que la discusión sobre las reformas electorales genera preocupación entre organizaciones de la sociedad civil, que han advertido sobre el impacto que los cambios podrían tener en las condiciones de competencia y en los controles sobre el financiamiento político.