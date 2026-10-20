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ASEP fiscaliza servicio eléctrico tras el terremoto y confirma restablecimiento en Isla Cañas

La entidad informó este martes 20 de octubre que continuará supervisando el servicio.
La entidad informó este martes 20 de octubre que continuará supervisando el servicio. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 20/10/2026 12:07
La entidad realizó inspecciones en los centros de operaciones de ENSA y Naturgy para verificar las condiciones de las redes y la atención de las incidencias registradas tras el sismo del 9 de octubre.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) mantiene la fiscalización del servicio eléctrico en Panamá tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, con el objetivo de verificar la estabilidad del suministro y la respuesta de las empresas distribuidoras ante las afectaciones.

Como parte de estas acciones, la administradora general de la entidad, Zelmar Rodríguez Crespo, junto a su equipo de trabajo, realizó recorridos por los centros de operaciones de ENSA y Naturgy para conocer el estado de las redes eléctricas, revisar las incidencias reportadas y verificar las medidas adoptadas por ambas compañías.

La entidad informó este martes 20 de octubre que continuará supervisando el servicio para comprobar que las distribuidoras atiendan las afectaciones y garanticen la continuidad del suministro a los usuarios.

Uno de los puntos inspeccionados fue Isla Cañas, en la provincia de Los Santos, donde la ASEP dio seguimiento a los trabajos de reparación del cable submarino que abastece de electricidad a la comunidad.

Tras estas labores, el suministro eléctrico fue restablecido en Isla Cañas, según informó la autoridad reguladora.

La reparación del cable permitió recuperar el servicio en este sector, afectado tras el evento sísmico que impactó principalmente a las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

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