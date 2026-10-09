Sismo provoca afectaciones eléctricas en varias provincias; Ensa restablece 17 circuitos en Colón

El fuerte sismo registrado en Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 provocó afectaciones en el suministro eléctrico en varias regiones del país. Las empresas distribuidoras Naturgy y Ensa informaron sobre las incidencias y las labores para recuperar el servicio en sus respectivas zonas de concesión.

Naturgy comunicó que mantiene afectaciones eléctricas en diversos sectores de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y parte de Panamá Oeste.

La empresa indicó que sus equipos dan seguimiento a la situación y trabajan en la recuperación del suministro en coordinación con el Centro Nacional de Despacho.

La distribuidora agradeció la comprensión de sus clientes mientras avanzan las labores para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

Ensa restablece 17 circuitos en Colón

Por su parte, Ensa informó que realiza una revisión preliminar de la integridad de su infraestructura eléctrica en su zona de concesión, como parte de las acciones posteriores al movimiento telúrico.

La compañía señaló que los 17 circuitos que resultaron afectados inicialmente en la provincia de Colón ya fueron restablecidos.

Sin embargo, el suministro eléctrico aún está pendiente de normalización en Costa Abajo de Colón, donde los equipos técnicos continúan trabajando para recuperar el servicio en su totalidad.

Ensa agradeció la paciencia de sus clientes y señaló que divulgará nuevas actualizaciones a través de sus canales oficiales.

Recomiendan mantenerse informados

Las interrupciones del suministro eléctrico representan una de las afectaciones reportadas tras el sismo. Ambas distribuidoras mantienen labores de seguimiento y recuperación en sus respectivas áreas de cobertura.

Hasta el momento, los comunicados de las empresas no precisan el número total de clientes afectados ni ofrecen una hora estimada para la normalización completa del servicio en todas las zonas reportadas.

Se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales de Naturgy y Ensa para conocer las actualizaciones sobre el restablecimiento de la electricidad y reportar cualquier incidencia pendiente.