El papa Francisco dejó por escrito que creía haber visto al diablo en tres ocasiones y describió una experiencia que interpretó como una visión de la entrada al infierno. Esos relatos forman parte de El diario personal del Papa Francisco, publicado este martes 24 de noviembre, que permite conocer sus temores, sus dudas y una crisis espiritual de aproximadamente dos años. El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, seleccionó y comentó las anotaciones que Jorge Mario Bergoglio conservó desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024. La publicación reúne escritos anteriores y posteriores a su elección como pontífice, ocurrida en 2013.

Las experiencias que Francisco anotó en su agenda

En una entrada de enero de 2021, el pontífice recordó tres episodios en los que estaba convencido de haber percibido físicamente al diablo. Situó uno mientras viajaba en automóvil, otro durante una misa en una capilla carmelita y un tercero en una reunión en Roma, después de una visita a Chile.

Sus anotaciones describen una mirada que consideró amenazante y una voz cuyo sonido, afirmó, permanecía en su memoria. El libro presenta estas experiencias a través de sus propios recuerdos y de los comentarios del cardenal Fernández. Otro pasaje, fechado el 7 de junio de 2018, recoge su relato de haber visto la noche anterior la entrada al infierno. Francisco escribió que la experiencia lo atemorizó y que recurrió al rosario para afrontarla.

Los abusos en Chile y sus cuestionamientos personales

Las páginas también muestran cómo vivió el escándalo de abusos sexuales en la Iglesia católica chilena. Durante su visita de 2018, Francisco defendió a un obispo acusado de encubrir a un sacerdote abusador, una postura que provocó críticas.

Después pidió disculpas, ordenó una investigación y reconoció que había recibido información engañosa de la jerarquía local. En sus escritos admitió la dificultad de comprender inicialmente la gravedad de lo ocurrido en Chile. En otras anotaciones aparecen inquietudes sobre su capacidad para ejercer el cargo y el temor de perjudicar a otras personas. Según Vatican News, esos apuntes fueron escritos con letra pequeña e inclinada en una agenda de tapas negras que conservó desde sus años en Buenos Aires y luego en la Casa Santa Marta.

Una crisis espiritual que comenzó en 2021

El volumen describe un periodo de sufrimiento interior iniciado a comienzos de 2021, cuando se combinaron problemas de salud, decisiones de gobierno y sentimientos de desolación. Una preocupación recurrente era cómo ejercer el poder sin manipular a los demás, según los textos y la interpretación de Fernández. El cardenal relaciona la salida de esa crisis con una renovación de su confianza religiosa. Vatican News vincula esa experiencia con dos documentos posteriores, la exhortación C’est la confiance, de 2023, y la encíclica Dilexit nos, de 2024. La edición de los escritos recibió la aprobación de León XIV. El libro se distribuye en cinco idiomas y 94 países, según los medios del Vaticano, y ofrece una selección de los apuntes íntimos de Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025.

¿Qué revela el diario del papa Francisco sobre sus visiones del diablo y su crisis espiritual?