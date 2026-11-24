Un gesto durante la gala preliminar de Miss Universo 2026 ha generado una ola de comentarios positivos en redes sociales. La representante de Uzbekistán, Ziedakhon Sharipova, conocida como Zieda, llamó la atención de los seguidores del certamen al aplaudir a la concursante de Venezuela luego de su presentación.

El momento no pasó desapercibido, especialmente entre los venezolanos, quienes destacaron la actitud de la candidata uzbeka y comenzaron a expresar su agradecimiento a través de las redes sociales.

Tras difundirse el gesto, numerosos usuarios venezolanos llegaron hasta la cuenta de Instagram de Sharipova para dejarle mensajes de cariño, reconocimiento y agradecimiento por el apoyo mostrado a su representante durante la competencia.