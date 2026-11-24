Un gesto durante la gala preliminar de Miss Universo 2026 ha generado una ola de comentarios positivos en redes sociales. La representante de Uzbekistán, Ziedakhon Sharipova, conocida como Zieda, llamó la atención de los seguidores del certamen al aplaudir a la concursante de Venezuela luego de su presentación.
El momento no pasó desapercibido, especialmente entre los venezolanos, quienes destacaron la actitud de la candidata uzbeka y comenzaron a expresar su agradecimiento a través de las redes sociales.
Tras difundirse el gesto, numerosos usuarios venezolanos llegaron hasta la cuenta de Instagram de Sharipova para dejarle mensajes de cariño, reconocimiento y agradecimiento por el apoyo mostrado a su representante durante la competencia.
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La reacción también se reflejó en el crecimiento de su comunidad digital. La candidata de Uzbekistán superó los 96 mil seguidores en Instagram, mientras su nombre comenzaba a ganar mayor visibilidad entre los fanáticos de Miss Universo.
Aunque fue un momento breve durante la presentación preliminar, el aplauso de Ziedakhon Sharipova se convirtió en uno de esos gestos que trascienden la competencia y recuerdan que Miss Universo también es un espacio para mostrar compañerismo y respeto entre las participantes.
La actitud de la representante de Uzbekistán ha sido celebrada por seguidores venezolanos, que no han dudado en hacerle saber cuánto significó para ellos ese pequeño gesto de apoyo.