Autoridad de los Servicios Públicos fiscaliza falla en recargas de ENSA y aclara que no afectó el suministro eléctrico

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aclaró que los problemas registrados con las recargas de energía prepago de ENSA no corresponden a una falla en el suministro eléctrico, sino a una incidencia tecnológica en la plataforma de procesos comerciales de la empresa.

Según la ASEP, la situación interrumpió temporalmente algunos servicios digitales de ENSA, entre ellos el sistema utilizado para realizar recargas de los medidores prepago.

La entidad informó que desde este jueves 10 se septiembre mantiene comunicación directa con ENSA y solicitó a la empresa adoptar medidas de contingencia para atender a los usuarios mientras se completa la recuperación de los servicios afectados.

Como parte de estas medidas, ENSA habilitó la entrega de pines de recarga sin costo para los clientes prepago que no puedan realizar sus recargas digitales.

Los usuarios pueden solicitar estos pines mediante los canales de atención de la empresa o acudir directamente a sus centros de servicio, con el objetivo de evitar interrupciones del suministro debido a la imposibilidad temporal de efectuar las recargas por la plataforma digital.

La medida se adopta luego de que usuarios reportaran problemas para recargar sus medidores prepago, situación que generó reclamos en distintos puntos, incluido Colón, donde personas acudieron a las oficinas de ENSA para solicitar una solución.

La ASEP indicó que, mientras se completa la recuperación de los servicios digitales, se mantienen reforzados los canales de atención presencial y telefónica para los clientes afectados.

La institución señaló que continuará fiscalizando la situación y dando seguimiento a las medidas implementadas por ENSA hasta verificar la normalización de los servicios digitales de recarga.

La ASEP también instó a los usuarios que tengan dudas, inquietudes o inconformidades relacionadas con esta situación a comunicarse mediante sus canales oficiales de atención.