¿Qué hay para ver en el MAC Panamá? Dos nuevas exposiciones estarán hasta febrero de 2027

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) inauguró recientemente dos nuevas exposiciones que inauguran su próxima temporada de muestras artísticas y abordan, desde distintas perspectivas, las posibilidades de crear, aprender y relacionarse a través del arte contemporáneo.

Se trata de ‘Abrir las ventanas y dejar que la lluvia entre’ y ‘Eterno florecer de un cuerpo encantado’, esta última del artista panameño Milko Delgado. Ambas muestras permanecerán en exhibición hasta el 28 de febrero de 2027 en la sede del MAC Panamá, ubicada en Ancón.

Centroamérica como espacio de encuentro ‘Abrir las ventanas y dejar que la lluvia entre’ reúne el trabajo de 13 colectivos y proyectos artísticos de distintos territorios de Centroamérica, cuyas prácticas exploran formas de aprendizaje común, colaboración, creación y organización a partir de sus propios contextos.

La exposición es resultado de una colaboración entre el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica (MADC) y el MAC Panamá. La curaduría está a cargo de Sofía Villena Araya, curadora en jefe del MADC, y Juan Canela, curador en jefe del MAC Panamá.

La muestra reúne propuestas de Panamá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, entre ellas los colectivos artísticos En una papa, Congo rais, Nuestra Colectiva y Wagua Films, de Panamá; LL Proyectos, de Honduras; Memorias Maricas Transfronterizas del Río San Juan, de Nicaragua y Costa Rica; Taller Nepantla, de Nicaragua; Reunión y SATISFactory, de Costa Rica; La Revuelta y Proyecto Parutz, de Guatemala; y Studio Lenca, proyecto del artista salvadoreño José Campos desarrollado entre El Salvador y Reino Unido.

Más que presentar una selección de obras, la exposición propone convertir el museo en un espacio de participación, intercambio y cuestionamiento. El eje está puesto en experiencias colectivas que ya se desarrollan en la región y que permiten reflexionar sobre otras maneras de producir conocimiento, establecer vínculos y organizarse.

Como parte de la propuesta también surge ‘Jardín Salvaje: un espacio imaginado por y para las infancias’, iniciativa del Programa Público y Educativo del museo que invita a niñas y niños a imaginar un mundo en el que todas las infancias puedan sentirse felices, libres y bienvenidas.

La instalación será construida progresivamente a través de las intervenciones de los participantes en distintas activaciones educativas. De esta manera, las infancias son consideradas no solo como público, sino también como una fuente de conocimiento para el propio museo.