¿Por qué están cerrados varios almacenes en Panamá este fin de semana? Esta es la razón

Varios comercios pertenecientes a la comunidad judía en Panamá permanecen cerrados debido a la celebración de Rosh Hashaná, una de las festividades más importantes del calendario judío.

La festividad comenzó al atardecer del viernes 11 de septiembre y se extenderá durante todo el fin de semana, período en el que las familias judías participan en actividades religiosas, momentos de oración, reflexión y reuniones familiares.

Rosh Hashaná marca el inicio del año 5787 en el calendario hebreo y representa una fecha de gran importancia espiritual para la comunidad judía. Durante estos días sagrados, se observan distintas tradiciones religiosas y se suspenden determinadas actividades cotidianas.