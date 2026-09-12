¿Por qué están cerrados varios almacenes en Panamá este fin de semana? Esta es la razón

Varios comercios pertenecientes a la comunidad judía en Panamá permanecen cerrados debido a la celebración de Rosh Hashaná, una de las festividades más importantes del calendario judío.
La festividad comenzó al atardecer del viernes 11 de septiembre y se extenderá durante todo el fin de semana, período en el que las familias judías participan en actividades religiosas, momentos de oración, reflexión y reuniones familiares.
Rosh Hashaná marca el inicio del año 5787 en el calendario hebreo y representa una fecha de gran importancia espiritual para la comunidad judía. Durante estos días sagrados, se observan distintas tradiciones religiosas y se suspenden determinadas actividades cotidianas.
Los establecimientos tienen previsto retomar su horario regular a partir del lunes 14 de septiembre, cuando se espera que vuelvan a atender al público con normalidad.
Por ello, se recomienda a los clientes tomar en cuenta las fechas de la festividad y verificar previamente los horarios de cada comercio antes de realizar sus compras.
Rosh Hashaná representa, además, el inicio de un período de reflexión espiritual para la comunidad judía, que posteriormente continúa con otras fechas importantes de su calendario religioso.
El cierre de estos almacenes, por tanto, forma parte de la observancia de una festividad religiosa y no corresponde a una suspensión general de actividades comerciales en Panamá.
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