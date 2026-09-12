Los 33 llevan el rock panameño a Argentina con una intensa gira

La banda panameña Los 33 llevó su propuesta musical a Buenos Aires (Argentina), donde durante ocho días desarrolló una gira promocional que incluyó cinco presentaciones en vivo, entrevistas en medios de comunicación y la grabación de una nueva producción audiovisual en dos estudios emblemáticos del rock latinoamericano. Con el respaldo del Ministerio de Cultura, el grupo se presentó en escenarios como Strummer Bar, Makena Cantina Club, Mitos Argentinos, Carnal y Lucille, además de compartir tarima con músicos argentinos como Germán ‘Cóndor’ Sbarbatti, integrante de Bersuit Vergarabat, y Cristian Puga, de Los Ladrones Sueltos. Uno de los momentos destacados de la agenda ocurrió en el canal argentino Todo Noticias, donde Los 33 participaron en el programa ‘Re Despiertos’ e interpretaron en vivo ‘Un Vestido y un Amor’, canción de Fito Páez.

La agrupación también aprovechó su estadía para registrar material audiovisual en los Estudios ION, espacio asociado a grabaciones históricas de figuras como Charly García y Luis Alberto Spinetta, y en Unísono, estudio fundado por Gustavo Cerati. La visita a Unísono tuvo además un significado especial para la banda panameña, debido a que años atrás Los 33 compartieron escenario con Cerati durante una presentación en Panamá.

Nueva música desde Buenos Aires

El material grabado en ambos estudios formará parte de ‘Buenos Aires Sessions’, una producción que se convertirá en el trabajo número 17 de Los 33 y que será lanzada próximamente. La gira coincidió con la promoción de ‘El Peso del Tiempo’, producción número 16 de la agrupación junto a ROM Label, así como de ‘Corazón Rocanrol’, sencillo dedicado en homenaje al guitarrista Edwin Carrizo, fallecido en agosto de 2025. Durante su paso por Argentina, Los 33 también participaron en espacios de radio, televisión, prensa y plataformas de streaming. Entre los medios que recibieron a la agrupación estuvieron Rock Data, Radio Monk, CNS 23, Radio El Cóndor 96.3 y Frecuencia Cero. Para la banda, la experiencia representó una oportunidad para establecer nuevos vínculos dentro de una escena considerada fundamental para la historia del rock latinoamericano. “Buenos Aires no fue solamente una parada de la gira. Fue una oportunidad para conectar el rock panameño con una escena fundamental de Latinoamérica, generar nuevas alianzas y dejar registrada nuestra música en lugares que forman parte de su historia”, señaló la agrupación. Con esta gira, Los 33 amplían su presencia internacional y mantienen su apuesta por llevar el rock panameño a nuevos públicos y escenarios de Latinoamérica, mientras preparan el lanzamiento de ‘Buenos Aires Sessions’.

Una gira que nació con ‘El Peso del Tiempo’