Ébola se extiende a una séptima provincia de la República del Congo en medio del peor brote del país

La República Democrática del Congo (RDC) ha registrado 7.022 casos de ébola, incluidos 3.398 fallecidos y 1.671 personas recuperadas, en medio del peor brote de esta enfermedad registrado en la historia del país, según datos de las autoridades congoleñas citados este sábado por la agencia AFP.

El brote, que corresponde a la decimoséptima epidemia de ébola declarada en la RDC, comenzó en la provincia de Ituri, en el noreste del país, y posteriormente se extendió a otras zonas afectadas por conflictos y con dificultades para acceder a servicios sanitarios.

Esta semana, las autoridades confirmaron la expansión del virus a Ubangi Sur, una séptima provincia que limita con la República Centroafricana y la República del Congo.

Ituri continúa siendo el principal foco de contagios y la situación ha generado preocupación en centros educativos de la provincia. De acuerdo con AFP, se han detectado casos en escuelas poco después del regreso a clases, lo que ha incrementado la preocupación entre padres y responsables de la respuesta sanitaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó esta semana que se necesitan alrededor de 5.000 trabajadores sanitarios adicionales para hacer frente a la epidemia.

El brote actual es provocado por el virus Bundibugyo, una de las especies del género Ebolavirus. Según AFP, actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado específicamente contra este virus.

Ante la propagación de la enfermedad, se están evaluando distintos tratamientos y vacunas con el objetivo de fortalecer las herramientas disponibles para contener los contagios.