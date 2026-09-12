¿Tienes beca del Ifarhu? Esta es la fecha que debes tener en cuenta

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó a los beneficiarios de primaria, premedia y media que mantienen becas vigentes, nuevas, asistencias o apoyos económicos por discapacidad, que deberán presentar el boletín correspondiente al segundo trimestre del año 2026.

De acuerdo con el aviso emitido por la institución, los documentos deberán ser entregados hasta el miércoles 14 de octubre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en la sede del Ifarhu que corresponda a cada beneficiario.