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¿Tienes beca del Ifarhu? Esta es la fecha que debes tener en cuenta

El Ifarhu fija fecha límite para entregar boletines del segundo trimestre
El Ifarhu fija fecha límite para entregar boletines del segundo trimestre Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/09/2026 11:54
Los beneficiarios de becas del Ifarhu deberán presentar su boletín del segundo trimestre para mantener vigente el beneficio.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó a los beneficiarios de primaria, premedia y media que mantienen becas vigentes, nuevas, asistencias o apoyos económicos por discapacidad, que deberán presentar el boletín correspondiente al segundo trimestre del año 2026.

De acuerdo con el aviso emitido por la institución, los documentos deberán ser entregados hasta el miércoles 14 de octubre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en la sede del Ifarhu que corresponda a cada beneficiario.

Ifarhu recuerda documentos necesarios para conservar el beneficio

Para completar el trámite, los estudiantes o sus acudientes deberán presentar el boletín original con sello o una copia con sello fresco. También deberán entregar el volante proporcionado al momento de presentar el boletín correspondiente al primer trimestre.

El Ifarhu recordó que este requisito debe cumplirse dentro del periodo establecido para mantener la documentación académica actualizada y evitar inconvenientes con el beneficio.

La institución advirtió que la falta de entrega de los documentos dentro del plazo establecido puede ser causal de cancelación del beneficio, por lo que recomendó a los beneficiarios realizar el trámite con anticipación.

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