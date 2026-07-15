Atención beneficiarios del Ifarhu: fijan fechas para cerrar expedientes de auxilios económicos

Los beneficiarios deberán entregar los <b>créditos académicos finales, comprobantes de gastos, diplomas, notas de culminación de estudios</b> y cualquier otro documento que haya sido requerido por la institución para completar el expediente.El Ifarhu advirtió que, una vez vencido el plazo establecido, continuará con las actuaciones administrativas correspondientes para la regularización y cierre de los expedientes, de conformidad con la normativa vigente.La institución exhortó a los beneficiarios que aún mantienen este trámite pendiente a cumplir con la entrega de la documentación dentro de las fechas establecidas para evitar contratiempos en el proceso.