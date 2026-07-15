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Información útil

Atención beneficiarios del Ifarhu: fijan fechas para cerrar expedientes de auxilios económicos

El Ifarhu anuncia plazo para entregar documentos pendientes de auxilios económicos
El Ifarhu anuncia plazo para entregar documentos pendientes de auxilios económicos Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/07/2026 11:34
El Ifarhu abrió un período para que beneficiarios de auxilios económicos completen el cierre de sus expedientes.

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El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que los beneficiarios de auxilios económicos que culminaron sus estudios hasta mayo de 2026 y aún no han completado el cierre de sus expedientes deberán presentar la documentación pendiente dentro del período habilitado por la institución.

La entrega de los documentos se realizará del 15 de julio al 15 de septiembre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la sede central del Ifarhu, ubicada en la avenida Ramón Arias, edificio del Ifarhu, piso 14.

La entidad explicó que este proceso tiene como objetivo actualizar la información de los beneficiarios y completar el cierre administrativo de los expedientes.

Documentos que deben presentar

Los beneficiarios deberán entregar los créditos académicos finales, comprobantes de gastos, diplomas, notas de culminación de estudios y cualquier otro documento que haya sido requerido por la institución para completar el expediente.

El Ifarhu advirtió que, una vez vencido el plazo establecido, continuará con las actuaciones administrativas correspondientes para la regularización y cierre de los expedientes, de conformidad con la normativa vigente.

La institución exhortó a los beneficiarios que aún mantienen este trámite pendiente a cumplir con la entrega de la documentación dentro de las fechas establecidas para evitar contratiempos en el proceso.

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