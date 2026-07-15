Atención beneficiarios del Ifarhu: fijan fechas para cerrar expedientes de auxilios económicos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que los beneficiarios de auxilios económicos que culminaron sus estudios hasta mayo de 2026 y aún no han completado el cierre de sus expedientes deberán presentar la documentación pendiente dentro del período habilitado por la institución.

La entrega de los documentos se realizará del 15 de julio al 15 de septiembre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la sede central del Ifarhu, ubicada en la avenida Ramón Arias, edificio del Ifarhu, piso 14.

La entidad explicó que este proceso tiene como objetivo actualizar la información de los beneficiarios y completar el cierre administrativo de los expedientes.