Ifarhu detecta irregularidades en postulaciones a becas 2026 durante proceso de verificación

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) detectó diversas irregularidades en postulaciones al Concurso General de Becas y al Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026, tras concluir la etapa de recepción y verificación de documentos de los aspirantes preseleccionados.

La institución informó que, durante seis semanas, 82 mil 769 estudiantes de primaria, premedia, media y universidad completaron el proceso de entrega de documentos para acreditar su condición como nuevos beneficiarios de los programas.

Sin embargo, de los 131 mil 697 estudiantes que habían sido preseleccionados, un total de 48 mil 928 no acudió a presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos, pese a que el Ifarhu extendió el período de recepción una semana adicional para facilitar el trámite.

Ifarhu descubre inconsistencias en solicitudes de becas durante proceso de verificación

Durante la revisión de los expedientes, la entidad identificó inconsistencias en algunas solicitudes, incluyendo casos de estudiantes que aplicaron a becas de primaria, premedia y media sin cumplir con el promedio mínimo de 4.5 exigido por la normativa vigente.

Las irregularidades fueron detectadas como parte del proceso de validación que realiza la institución antes de otorgar los beneficios, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen únicamente a quienes cumplen con todos los requisitos académicos y administrativos establecidos.

El Ifarhu explicó que estas verificaciones forman parte de los controles implementados para fortalecer la transparencia del proceso y asegurar una correcta asignación de las becas y apoyos económicos correspondientes al año 2026.