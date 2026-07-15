Migración de Panamá rechaza ingreso de presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó la mañana de este miércoles 15 de julio el rechazo del ingreso a Panamá de un ciudadano mexicano de 51 años, tras confirmarse mediante labores de perfilamiento su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

De acuerdo con la entidad, el ciudadano llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen en un vuelo procedente de Guayaquil, Ecuador.

Durante los controles migratorios, la Unidad de Perfilamiento verificó nuevamente información de inteligencia que lo relaciona con el grupo criminal, por lo que se procedió a aplicar la medida de inadmisión, conforme a la legislación migratoria vigente.

El SNM detalló que esta no era la primera vez que se impedía su ingreso a un país de la región.

Según el reporte oficial, previamente también le había sido negada la entrada y fue devuelto al país desde el que viajaba, en ese caso Colombia.

Tras la reconfirmación de sus antecedentes y del presunto vínculo con la organización delictiva, las autoridades panameñas determinaron impedir nuevamente su ingreso al territorio nacional como parte de los protocolos de seguridad.

El SNM explicó que esta actuación forma parte de los controles permanentes que mantiene en los distintos puntos de entrada al país para impedir el ingreso de personas que representen un riesgo para la seguridad pública y el orden interno.

La institución reiteró que continuará reforzando las acciones de vigilancia y verificación migratoria en coordinación con organismos nacionales e internacionales de inteligencia y seguridad.