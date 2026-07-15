Hoja de ruta entre Centroamérica y la UE prioriza energía y conectividad con el Global Gateway

Panamá encabezó la representación de Centroamérica durante el Primer Comité de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE), un encuentro celebrado en Bruselas que concluyó este martes con acuerdos para fortalecer la cooperación birregional en seguridad, transformación digital, transición verde, integración económica y desarrollo sostenible.

En representación de los países centroamericanos, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, participó en su calidad de coordinador regional de los pilares de Diálogo Político y Cooperación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE.

El vicecanciller Hoyos presentó los resultados del primer subcomité de cooperación, que estableció una hoja de ruta para orientar la cooperación entre ambas regiones hacia iniciativas con resultados concretos.

Entre las prioridades definidas dentro de este plan de acción destacan la integración energética regional, la conectividad digital, la investigación e innovación, la educación superior, la biodiversidad, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la estrategia europea Global Gateway.

Asimismo, el subcomité acordó formular recomendaciones que servirán de base para el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE entre el 2028 y el 2034, con el objetivo de impulsar inversiones sostenibles y fortalecer las capacidades institucionales de Centroamérica.

“Los resultados del subcomité demuestran una voluntad compartida de avanzar hacia una cooperación más estratégica, orientada a resultados positivos y con mayor apropiación de ambas regiones”, destacó el viceministro Hoyos.

Durante el desarrollo del Comité de Asociación, la UE junto con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, acordaron fortalecer la cooperación en áreas como la gestión del riesgo de desastres, la innovación, la conectividad regional y la seguridad ciudadana. Además, coincidieron en ampliar los esfuerzos conjuntos frente a desafíos comunes como la migración, el cambio climático, el crimen organizado transnacional y la seguridad marítima.

Las delegaciones también abordaron la reforma del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los preparativos de la Cumbre UE-CELAC del 2027 y la importancia de consolidar una alianza digital entre la UE y América Latina y el Caribe, fortalecer el mercado eléctrico regional e impulsar inversiones sostenibles que contribuyan al desarrollo de ambas regiones.

En la sesión inaugural, el vicecanciller Hoyos afirmó que el encuentro marca una nueva etapa en la implementación del Acuerdo de Asociación y destacó la importancia de fortalecer sus mecanismos institucionales.

“Nuestra prioridad debe ser consolidar el funcionamiento regular de todos los órganos institucionales previstos en el Acuerdo, garantizando una gobernanza moderna, eficaz y orientada a resultados”, añadió el viceministro.

El Comité concluyó con el compromiso de continuar fortaleciendo la asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y avanzar hacia la celebración del Segundo Consejo de Asociación, previsto para el 2027 en Centroamérica.