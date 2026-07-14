Potencial de Panamá en el Mercosur será el eje de la Cena Anual por la Libertad Económica 2026 de Apede

La Cena Anual por la Libertad Económica 2026, organizada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) el próximo 23 de julio en el hotel Sheraton, centrará su agenda en la conferencia magistral “Desafíos y oportunidades de una geopolítica incierta: Las potencialidades de Panamá en Mercosur”.

La disertación estará a cargo del doctor Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay (2022-2025) e investigador del Georgetown University Americas Institute. Su intervención planteará que, ante la incertidumbre geopolítica y la reconfiguración del comercio mundial, Panamá tiene la oportunidad de consolidarse como un hub regional de decisiones, negocios e innovación, siempre que fortalezca su estrategia de inserción internacional y diversifique sus alianzas económicas.

Redefiniendo el concepto de ‘hub’

De acuerdo con Albertoni, autor de libros como “Entre el barrio y el mundo: ¿Mercosur o el modelo chileno?”, el país ya no puede limitar su propuesta de valor a su posición geográfica ni a su papel como centro logístico.

“Hoy ser un hub ya no significa únicamente estar en el centro de las rutas. Significa también tener la capacidad de leer el cambio, anticipar nuevas redes económicas y salir activamente a buscar oportunidades”, sostiene el especialista, quien plantea que fortalecer vínculos con bloques como Mercosur y explorar acuerdos como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) permitirá a Panamá ampliar su participación en las nuevas cadenas globales de valor y atraer inversiones de mayor calidad.

Para el académico, un hub del siglo XXI integra capacidades logísticas, comerciales, financieras, aéreas y diplomáticas en una estrategia de largo plazo: “Es un espacio donde se conectan decisiones, inversiones, información, talento y estrategia”.

Diálogo y competitividad

La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, destacó que este evento emblemático reúne a líderes empresariales, representantes del sector público y miembros del cuerpo diplomático para reflexionar sobre las transformaciones que están redefiniendo la economía mundial y el papel que Panamá puede desempeñar en este nuevo contexto.

“La geopolítica y la economía ya no pueden analizarse por separado. Hoy las decisiones que toman los países y las empresas están cada vez más interconectadas, y Panamá debe prepararse para aprovechar ese nuevo escenario. Con esta Cena Anual queremos promover una conversación de alto nivel que contribuya a fortalecer nuestra visión de país e identificar oportunidades que impulsen la inversión, la competitividad y el desarrollo económico”, expresó De Sanctis.