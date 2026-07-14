Estado asociado al Mercosur: Apede apuesta por fortalecer la posición económica de Panamá

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, destacó este martes 14 de julio la importancia de que Panamá saque el mayor provecho posible a su condición de Estado asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur), al considerar que esta integración abre nuevas oportunidades para fortalecer la posición comercial y económica del país.

En declaraciones a los medios, De Sanctis explicó que la adhesión de Panamá al bloque regional representa una oportunidad para conocer de primera mano el funcionamiento del Mercosur y definir estrategias que permitan capitalizar los beneficios del acuerdo.

”Es interesante cómo sacarle provecho a la adhesión de Panamá al Mercosur”, manifestó la dirigente empresarial.

La presidenta de Apede recordó que Panamá formalizó este año su incorporación como Estado asociado del Mercosur y señaló que el gremio busca generar espacios de discusión con actores vinculados directamente al bloque económico.

”Es una manera también de escuchar de primera mano a los actores justamente del Mercosur para saber qué se puede hacer, cómo podemos mejorar nuestra posición y cómo podemos aprovechar bien esa entrada de Panamá al Mercosur”, indicó.

De Sanctis adelantó que Apede contará con la participación de un especialista estrechamente vinculado al Mercosur, con el objetivo de conocer experiencias y recomendaciones que ayuden a Panamá a potenciar su relación con el bloque sudamericano.

Según explicó, el expositor “está justamente en el día a día del Mercosur” y podrá aportar una visión práctica sobre las oportunidades que tiene el país como Estado asociado.

La dirigente empresarial sostuvo que el intercambio de experiencias permitirá identificar acciones concretas para fortalecer la inserción de Panamá en el mercado regional y maximizar los beneficios comerciales, logísticos y de inversión que puede ofrecer la adhesión al Mercosur.