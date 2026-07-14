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Tecnología

Nuevo proyecto fortalecerá competencias digitales de estudiantes de periodismo

El convenio busca fortalecer las competencias digitales de estudiantes universitarios mediante un programa de formación sobre periodismo, inteligencia artificial, alfabetización mediática y seguridad digital.
El convenio busca fortalecer las competencias digitales de estudiantes universitarios mediante un programa de formación sobre periodismo, inteligencia artificial, alfabetización mediática y seguridad digital. Cedida | IPANDETEC
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 14/07/2026 14:25
La iniciativa ofrecerá formación en gobernanza de Internet, inteligencia artificial, seguridad digital y derechos humanos para futuros comunicadores

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El Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC) y la Embajada de Canadá en Panamá firmaron un convenio de colaboración para desarrollar la segunda etapa del proyecto “Jóvenes Informad@s en la era digital: formación crítica y digital para una nueva generación de comunicadores”, una iniciativa orientada a fortalecer las competencias de estudiantes de periodismo y comunicación social frente a los desafíos del entorno digital.

El programa busca promover la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, la alfabetización mediática e informacional y la protección de los derechos humanos en Internet, mediante un proceso de formación dirigido a estudiantes de los primeros años de estas carreras en tres universidades del país.

De acuerdo con las organizaciones, la iniciativa responde a los cambios que experimenta el ecosistema informativo por el avance de las tecnologías digitales, que transformaron la forma en que se produce, distribuye y consume la información. En ese contexto, consideran necesario fortalecer las capacidades de los futuros comunicadores para enfrentar fenómenos como la desinformación, la manipulación de contenidos y el uso de herramientas de inteligencia artificial bajo criterios éticos.

El programa académico estará compuesto por cinco módulos especializados: gobernanza de Internet, alfabetización mediática e informacional, inteligencia artificial y periodismo, derechos humanos digitales y seguridad digital.

Los organizadores señalaron que la capacitación combinará contenidos teóricos con herramientas prácticas para que los participantes desarrollen habilidades de análisis crítico, comprendan el impacto de las tecnologías emergentes y fortalezcan su capacidad para ejercer un periodismo responsable y orientado al interés público.

Además de la formación, el proyecto busca generar un impacto dentro de las universidades y contribuir al fortalecimiento del ecosistema informativo nacional mediante la preparación de nuevas generaciones de periodistas y comunicadores con competencias digitales.

La firma del convenio marca el inicio de esta segunda fase del proyecto, que cuenta con el respaldo de la Embajada de Canadá en Panamá y forma parte de las iniciativas impulsadas por IPANDETEC para promover el acceso a información confiable, la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos en los entornos digitales.

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