Nuevo proyecto fortalecerá competencias digitales de estudiantes de periodismo

El Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC) y la Embajada de Canadá en Panamá firmaron un convenio de colaboración para desarrollar la segunda etapa del proyecto “Jóvenes Informad@s en la era digital: formación crítica y digital para una nueva generación de comunicadores”, una iniciativa orientada a fortalecer las competencias de estudiantes de periodismo y comunicación social frente a los desafíos del entorno digital.

El programa busca promover la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, la alfabetización mediática e informacional y la protección de los derechos humanos en Internet, mediante un proceso de formación dirigido a estudiantes de los primeros años de estas carreras en tres universidades del país.

De acuerdo con las organizaciones, la iniciativa responde a los cambios que experimenta el ecosistema informativo por el avance de las tecnologías digitales, que transformaron la forma en que se produce, distribuye y consume la información. En ese contexto, consideran necesario fortalecer las capacidades de los futuros comunicadores para enfrentar fenómenos como la desinformación, la manipulación de contenidos y el uso de herramientas de inteligencia artificial bajo criterios éticos.

El programa académico estará compuesto por cinco módulos especializados: gobernanza de Internet, alfabetización mediática e informacional, inteligencia artificial y periodismo, derechos humanos digitales y seguridad digital.

Los organizadores señalaron que la capacitación combinará contenidos teóricos con herramientas prácticas para que los participantes desarrollen habilidades de análisis crítico, comprendan el impacto de las tecnologías emergentes y fortalezcan su capacidad para ejercer un periodismo responsable y orientado al interés público.

Además de la formación, el proyecto busca generar un impacto dentro de las universidades y contribuir al fortalecimiento del ecosistema informativo nacional mediante la preparación de nuevas generaciones de periodistas y comunicadores con competencias digitales.

La firma del convenio marca el inicio de esta segunda fase del proyecto, que cuenta con el respaldo de la Embajada de Canadá en Panamá y forma parte de las iniciativas impulsadas por IPANDETEC para promover el acceso a información confiable, la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos en los entornos digitales.