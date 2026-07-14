Ciberseguridad e inteligencia artificial: los desafíos de la transformación digital

La ciberseguridad, la inteligencia artificial, la innovación financiera y el liderazgo empresarial fueron los ejes centrales del Foro de Liderazgo Digital, Negocios e Influencia de La Estrella de Panamá en conjunto con Capital Financiero, donde representantes del sector público, la banca, empresas tecnológicas y especialistas coincidieron en que fortalecer la confianza digital será uno de los principales desafíos del país en los próximos años.

Durante la jornada, los panelistas analizaron cómo la acelerada transformación digital ha cambiado la forma en que ciudadanos, empresas e instituciones interactúan, pero también ha incrementado la exposición a fraudes, ciberataques y nuevos riesgos impulsados por el avance de la inteligencia artificial.

Uno de los principales temas abordados fue el crecimiento de la ciberdelincuencia a nivel mundial. Durante este panel, los especialistas Eddy Fortoul, vicepresidente de Seguridad de la Información y Prevención de Fraudes de Banco General; Eli Fashka, CEO de Soluciones Seguras; Alejandro González, vicepresidente de Información y Ciberseguridad de Global Bank; y Francisco Guinard, subadministrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), advirtieron que el cibercrimen se ha convertido en una industria multimillonaria que afecta por igual a gobiernos, empresas y ciudadanos.

Explicaron que los ataques son cada vez más sofisticados y se apoyan en herramientas como la inteligencia artificial, los deepfakes y técnicas de ingeniería social diseñadas para manipular las emociones de las víctimas y facilitar el robo de información o recursos.

Francisco Guinard, subadministrador general de la AIG, afirmó que la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para el Estado y destacó que la institución ha impulsado importantes proyectos para fortalecer la protección de las plataformas gubernamentales.

“Es un tema que necesita docencia, necesita concientización (...) con tecnología de inteligencia artificial podemos detectar y generar alertas que a su vez generan actividades de protocolares para poder mitigar riesgos antes de que se vuelvan incidentes cibernéticos y tengan exposiciones como las que hemos visto en meses anteriores.”, dijo.

Explicó que uno de los principales avances ha sido la creación del primer Centro de Monitoreo de Ciberseguridad del Gobierno, que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, utilizando inteligencia artificial para detectar amenazas, generar alertas tempranas y activar protocolos antes de que los riesgos se conviertan en incidentes que afecten los servicios públicos.

Otro de los temas recurrentes fue la importancia de fortalecer la educación financiera y digital. Edilberto Tapiero, gerente ejecutivo de Innovación de Banco General, y Reinaldo Zerpa, Product Owner de Zinli, señalaron que la adopción de nuevas herramientas tecnológicas debe ir acompañada de programas de formación que permitan a las personas comprender mejor el funcionamiento de los servicios digitales.

Los expertos coincidieron en que las empresas deberán invertir no solo en tecnología, sino también en el desarrollo de las habilidades digitales de sus colaboradores para mantenerse competitivas.

Las voces de los expertos

Alejandro González, vicepresidente de Seguridad de la Información de Global Bank, explicó que las entidades bancarias enfrentan el reto de proteger a sus clientes sin afectar la experiencia de uso de los canales digitales.

Señaló que los bancos desarrollan campañas permanentes de concienciación para alertar sobre nuevas modalidades de fraude y trabajan en mecanismos de cooperación para compartir información sobre ciberataques entre las instituciones financieras. “Lo importante es que hay mecanismos que funcionan automáticamente para protegernos,tanto a nosotros como a los clientes” señaló.

Elly Faska, CEO de Soluciones Seguras, sostuvo que el combate contra los ciberataques requiere una colaboración constante entre el sector público, el sector privado, los gremios y las empresas tecnológicas. Explicó que las amenazas actuales no solo buscan obtener beneficios económicos, sino también afectar la reputación de organizaciones e instituciones mediante la filtración de información o la suplantación de identidad.

”Uno tiene que comenzar a entender cuáles son las necesidades cuáles son las mejores maneras de protegerlas para entonces tener una solución que se adapte a presupuestos, necesidades tiempos, ventanas y todo lo demás” señaló.

En ese sentido, recomendó establecer protocolos de verificación antes de responder a correos electrónicos, llamadas, videos o mensajes que soliciten información confidencial o generen sensación de urgencia.

En tanto, Eddy Fortoul, vicepresidente de Ciberseguridad de Banco Gneral, recordó que durante el último Congreso de Ciberseguridad y Prevención de Fraude se reportaron intentos de fraude por aproximadamente 120 millones de dólares, de los cuales cerca de 20 millones llegaron a concretarse. “Podemos entender perfectamente que esas cifras son en realidad mayores porque hay muchas personas que no formalizan las denuncias, bien sea por temor o bien sea incluso por vergüenza a veces de sentirse señalados por haber caído”, dijo.

Destacó además la campaña “Pérate”, impulsada por la Asociación Bancaria de Panamá, que busca crear conciencia entre los usuarios para que analicen con calma cualquier solicitud sospechosa antes de compartir información o realizar transacciones.

Por otro lado, Raquel Bleda, directora de Merco Panamá, destacó que uno de los mayores retos de las organizaciones es atraer y retener talento en un entorno cada vez más competitivo. Indicó que actualmente los profesionales valoran aspectos como el liderazgo. “En cada área hay un líder, en cada cosa que hago hay liderazgo. Entonces es muy importante el liderazgo” señaló.

Los participantes coincidieron en que Panamá avanza hacia una economía cada vez más digital, pero señalaron que ese crecimiento deberá estar acompañado de mayores inversiones en ciberseguridad, educación digital y capacitación del talento humano.

A su juicio, solo mediante la cooperación entre el Estado, la empresa privada, la academia y la ciudadanía será posible consolidar un entorno digital seguro, fortalecer la confianza de los usuarios y aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la transformación tecnológica.