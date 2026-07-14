Familia real española desata comentarios por sus atuendos antes de la semifinal del Mundial

Las publicaciones sobre el acto acumularon comentarios de todo tipo. Mientras algunos usuarios cuestionaron la elección de la vestimenta, otros aseguraron que se trató de una simple coincidencia y restaron importancia a la interpretación realizada en redes sociales. También hubo quienes aprovecharon la situación para compartir memes y bromas.De acuerdo con publicaciones difundidas en redes, algunos medios españoles que inicialmente compartieron los videos del evento retiraron posteriormente esas publicaciones de sus perfiles.Hasta ahora, la Casa Real no ha emitido declaraciones sobre la controversia surgida en torno a la vestimenta utilizada durante el acto oficial.