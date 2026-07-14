Familia real española desata comentarios por sus atuendos antes de la semifinal del Mundial

La familia real española se convirtió en tema de conversación en redes sociales horas antes de la semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre España y Francia, luego de que la elección de su vestimenta fuera interpretada por algunos usuarios como una referencia a la bandera del país rival.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía participaron en el saludo a los miembros del patronato de la Fundación Princesa de Girona, en Barcelona, donde cada una lució un atuendo de un solo color. La reina vistió de azul, la infanta Sofía de blanco y la princesa Leonor llevó un conjunto que, según varios comentarios en redes sociales, parecía rojo dependiendo de la iluminación.

La combinación de los tres colores desató una ola de reacciones en plataformas digitales, donde algunos internautas consideraron que la imagen resultaba llamativa por producirse el mismo día en que la selección española enfrentaría a Francia por un boleto a la final del Mundial.