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Familia real española desata comentarios por sus atuendos antes de la semifinal del Mundial

Vestuario de la reina Letizia y sus hijas provoca reacciones en redes sociales
Vestuario de la reina Letizia y sus hijas provoca reacciones en redes sociales @CasaReal
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/07/2026 14:36
Una aparente coincidencia en los colores de los atuendos de la familia real generó debate entre los aficionados.

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La familia real española se convirtió en tema de conversación en redes sociales horas antes de la semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre España y Francia, luego de que la elección de su vestimenta fuera interpretada por algunos usuarios como una referencia a la bandera del país rival.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía participaron en el saludo a los miembros del patronato de la Fundación Princesa de Girona, en Barcelona, donde cada una lució un atuendo de un solo color. La reina vistió de azul, la infanta Sofía de blanco y la princesa Leonor llevó un conjunto que, según varios comentarios en redes sociales, parecía rojo dependiendo de la iluminación.

La combinación de los tres colores desató una ola de reacciones en plataformas digitales, donde algunos internautas consideraron que la imagen resultaba llamativa por producirse el mismo día en que la selección española enfrentaría a Francia por un boleto a la final del Mundial.

Usuarios reaccionan a la coincidencia

Las publicaciones sobre el acto acumularon comentarios de todo tipo. Mientras algunos usuarios cuestionaron la elección de la vestimenta, otros aseguraron que se trató de una simple coincidencia y restaron importancia a la interpretación realizada en redes sociales. También hubo quienes aprovecharon la situación para compartir memes y bromas.

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes, algunos medios españoles que inicialmente compartieron los videos del evento retiraron posteriormente esas publicaciones de sus perfiles.

Hasta ahora, la Casa Real no ha emitido declaraciones sobre la controversia surgida en torno a la vestimenta utilizada durante el acto oficial.

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