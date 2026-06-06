Todos miraban al papa León XIV, hasta que apareció Letizia vestida de blanco: el privilegio que muy pocas mujeres pueden tener

La llegada del papa León XIV a España este 6 de junio no solo estuvo marcada por la relevancia religiosa y diplomática del encuentro. Una imagen se robó el protagonismo mundial: la aparición de la reina Letizia Ortiz vestida completamente de blanco mientras daba la bienvenida al pontífice en Madrid.

Las fotografías del histórico recibimiento se viralizaron en cuestión de horas y despertaron una pregunta entre miles de usuarios: ¿por qué Letizia podía vestir de blanco cuando el protocolo vaticano tradicional exige que las mujeres usen negro ante el Papa?

El vestido blanco que eclipsó la visita papal

La reina apareció junto al rey Felipe VI con un sofisticado vestido blanco de encaje con motivos florales, mangas largas y una silueta elegante realzada por un cinturón ancho. Completó el conjunto con zapatos blancos y joyería discreta, apostando por una imagen sobria pero sumamente refinada.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de los expertos en protocolo: Letizia decidió prescindir de la tradicional mantilla, una elección que refleja la evolución de las normas vaticanas y la adaptación de la monarquía española a los tiempos modernos.

El resultado fue una de las imágenes más comentadas de la visita apostólica, convirtiendo a la reina española en tendencia internacional.

¿Qué es el famoso “privilegio de blanco”?

La explicación está en una antigua tradición conocida como el “privilegio de blanco”, una concesión excepcional otorgada por la Santa Sede a un reducido grupo de reinas y consortes de monarquías católicas.

Mientras la mayoría de las mujeres deben vestir de negro durante audiencias o encuentros formales con el Papa, algunas integrantes de casas reales católicas tienen autorización para utilizar prendas blancas como símbolo de su histórica cercanía con la Iglesia.

Actualmente, este privilegio solo está reservado para muy pocas figuras de la realeza europea, entre ellas:

Letizia OrtizSofía de GreciaMatilde de BélgicaCharlene de MónacoMaría Teresa de Luxemburgo

Para las monarquías católicas, este gesto representa una distinción única y una muestra de reconocimiento histórico por parte del Vaticano.

La imagen que confirma el nuevo papel de Letizia

Los analistas consideran que la aparición de Letizia no solo tuvo un componente estético. También envió un poderoso mensaje institucional.

Desde que se convirtió en reina en 2014, Letizia ha utilizado el privilegio de blanco únicamente en ocasiones de enorme relevancia protocolaria.

Su elección para recibir a León XIV reafirma el papel de la Corona española como una de las instituciones con vínculos históricos más estrechos con la Santa Sede.

Además, la visita del Papa se convirtió en una ocasión especial para mostrar la imagen renovada de la familia real española.

La princesa Leonor de Borbón y la infanta Sofía de Borbón también participaron en los actos oficiales, aunque ambas vistieron de negro siguiendo estrictamente el protocolo reservado para quienes no poseen el privilegio de blanco.