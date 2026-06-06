Papa León XIV se declara madridista: ‘Prevost es del Real Madrid’

El papa León XIV sorprendió este sábado al revelar públicamente su simpatía por el Real Madrid, durante el inicio de una visita oficial de siete días a España.

Con humor, el pontífice respondió a una periodista que le preguntó durante el vuelo hacia Madrid si era seguidor del Real Madrid o del FC Barcelona, una de las interrogantes que más expectativa había generado entre los aficionados.

“El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”, afirmó entre sonrisas, haciendo referencia a su apellido y dejando clara su preferencia futbolística.

Además de hablar sobre fútbol español, León XIV también se refirió al próximo Mundial de fútbol, que comenzará la próxima semana. El pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, aseguró que apoyará a la selección de Estados Unidos durante el torneo.

“Sin duda apoyaré a Estados Unidos, aunque no estoy seguro de cuántos partidos podré ver”, comentó.

La visita del papa a España incluye actividades en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Uno de los eventos más destacados tendrá lugar el próximo lunes, cuando sostenga un encuentro multitudinario con fieles de distintas diócesis en el estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid.