Encuentran sin vida a Daniel Siad, investigado por el caso Jeffrey Epstein

Daniel Siad, señalado por presuntamente reclutar víctimas sexuales para el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en las afueras de la ciudad de París, Francia, según informó el diario colombiano El Tiempo, con base en reportes de la prensa francesa.

De acuerdo con el rotativo colombiano, Siad, de 69 años, nació en Argelia y posteriormente obtuvo la nacionalidad sueca. Residía en Colombes, una localidad ubicada al noroeste de París, donde fue encontrado sin vida este 22 de julio.

Según reportó El Tiempo, citando al diario francés Le Parisien, el cuerpo de Siad fue hallado por la mujer con la que compartía apartamento, de 28 años, quien lo encontró tendido en el suelo de la cocina.

Las primeras informaciones apuntan a que el hombre habría sufrido un paro cardíaco, aunque las autoridades francesas iniciaron una investigación para determinar oficialmente las circunstancias de su muerte.

Siad era objeto de varias acusaciones de violación que surgieron después de la desclasificación de documentos relacionados con el caso Epstein, ocurrida a comienzos de este año.

Las investigaciones lo señalaban como un presunto reclutador de víctimas para la red de explotación sexual atribuida a Epstein, quien murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por delitos sexuales.

La abogada de Siad, Menya Arab-Tigrine, lamentó el fallecimiento de su cliente y sostuvo que este siempre defendió su inocencia.

”Murió y era inocente”, declaró la jurista a la agencia AFP.

La defensora agregó que, si finalmente se confirma que la causa de la muerte fue un infarto, “la espera judicial insoportable, la presión y la angustia con las que vivía a diario habrán tenido algo que ver”.