Jaime Alemán convierte sus viajes históricos en un libro de legado

Después de recorrer los 193 países reconocidos por la <b><a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">Organización de las Naciones Unidas (ONU)</a></b>, visitar los polos y viajar al espacio, el panameño <b><a href="/tag/-/meta/jaime-aleman">Jaime Alemán</a></b> decidió plasmar sus experiencias en un libro que busca dejar un legado para las futuras generaciones.El abogado, diplomático y explorador panameño presentó su obra <b>Grand Slam de viajes</b><b> </b>, un libro en el que reúne las historias, aprendizajes y momentos más importantes de una vida dedicada a descubrir el mundo.La publicación llega luego de una trayectoria extraordinaria que convirtió a Alemán en el primer hispanoamericano en recorrer todos los países miembros de la ONU, además de los Estados observadores de Palestina y El Vaticano, y posteriormente en uno de los pocos latinoamericanos en viajar al espacio.En la entrevista concedida al diario español <i>El País</i>, Alemán explicó que este libro representa una forma de compartir su recorrido y las enseñanzas que obtuvo durante décadas de viajes por distintos continentes.Más que una colección de destinos, <b>Grand Slam de viajes</b> refleja las historias humanas detrás de cada lugar que visitó: las culturas que conoció, las dificultades que enfrentó para ingresar a algunos países y los momentos que transformaron su manera de ver el mundo.