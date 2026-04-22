El viaje de una vida: Jaime Alemán relata su recorrido por 193 países, el espacio y los polos

El abogado y diplomático Jaime Alemán lanza hoy su libro ‘The Grand Slam of Travel’ con el que narra su travesía por 193 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Polo Norte, el Polo Sur y el espacio exterior. La obra se puede encontrar de forma gratuita en el sitio del autor www.jaimealeman.org.

La persistencia, la curiosidad y las ganas de alcanzar aquello que a muchos les parece imposible son los componentes del relato que construye este libro. Alemán no solo visitó las naciones soberanas desde el año 2020 mientras que, por otra parte, alcanzó los dos puntos más extremos del eje terrestre de la Tierra en el 2024. Asimismo, también integró la tripulación de la misión NS-32 de Blue Origin.

“Este viaje de más de medio siglo ha sido mi mayor reto y mi más grande orgullo. Haber nacido en Panamá, un país que es el puente del mundo, me dio la visión para querer cruzar todas las fronteras; pero convertirme en la primera persona en la historia en conquistar la Tierra, los Polos y el Espacio es la prueba de que no hay meta demasiado lejana si tienes la tenacidad para perseguirla (...) No ha sido fácil, pero lograr este ‘Grand Slam de los Viajes’ es mi legado para demostrar que desde nuestro pequeño gran país también se puede hacer historia mundial”, reflexionó Alemán mediante una nota de prensa.

Entre otras anécdotas, Alemán se detiene a contar las situaciones límite por las que tuvo que atravesar como aquella vez en la que, a inicios del año 2020, se adentró a Libia. Una nación que todavía atraviesa una guerra civil. Sin embargo, el panorama adverso no lo detuvo y tuvo en mente aquella vez en la que decidió cruzar países como Afganistán, Somalia e Irak.

Esa pasión por recorrer todos los rincones del mundo – iniciada desde niño al visionar las imágenes de los Jardines de Babilonia o las pirámides de Egipto – ha marcado la vida y trayectoria de Alemán. Ya habiendo experimentado la experiencia de recorrer todos los países del globo terráqueo reconocidos por la ONU, Alemán transporta a los lectores al silencio ensordecedor de la Antártida y narra los entresijos del desafío que atravesó al alcanzar el Polo Norte a bordo de un rompehielos, enfrentándose a la soledad de los paisajes más prístinos y peligrosos de la Tierra.

Sin embargo, su viaje dentro de la misión espacial Blue Origin le cambió la perspectiva de observación del planeta Tierra. “Ver la curvatura de la Tierra y la delgada capa azul que nos protege, después de haber caminado cada uno de sus continentes, es una experiencia que redefine el concepto de hogar”, agregó.

Alemán concibe a este libro no solo como una lista de destinos, sino una reflexión sobre la condición humana y la diversidad cultural que se experimenta al transitar de un país al otro. Desde las típicas tensiones de las zonas de conflicto hasta la paz mística que evoca lo espiritual, Alemán busca situarse como un ciudadano observador del mundo.