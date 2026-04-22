¿Cuánto te toca del Cepanim? Así puedes calcularlo fácil

<b>¿Cómo se calcula el Cepanim?</b>El cálculo es más sencillo de lo que parece. Solo necesitas el monto original del Cepadem sin incluir intereses.<b>La fórmula aplicada sería:</b>Intereses=Monto×0.03×34Es decir:- Toma el monto base que recibiste en el CEPADEM- Multiplícalo por 0.03 (3%)- Luego multiplícalo por 34 añosEl resultado será el total de intereses que recibirías por ese periodo.<b> ¿Por qué esto genera polémica?</b>El punto de debate es que el cálculo se estaría haciendo con interés simple, lo que significa que:- El interés no se acumula año tras año- Siempre se calcula sobre el monto originalEn cambio, con interés compuesto, el dinero crecería mucho más, ya que los intereses se sumarían al capital y generarían nuevos intereses cada año.Ejemplo sencillo:Con interés simple: siempre se calcula sobre $100Con interés compuesto: al siguiente año ya se calcula sobre $110, luego $121, y así sucesivamenteEsto implica que, bajo interés simple, los beneficiarios recibirían menos dinero del que esperaban.