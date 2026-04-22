¿Cuánto te toca del Cepanim? Así puedes calcularlo fácil

Esto es clave, porque cambia significativamente el monto final que recibirán los beneficiarios.

Miles de panameños siguen con la duda: ¿cuánto dinero recibiré realmente del Cepanim? La respuesta está en cómo se calculan los intereses, y todo apunta a que el pago se realiza bajo interés simple, no compuesto.

¿Cómo se calcula el Cepanim?

El cálculo es más sencillo de lo que parece. Solo necesitas el monto original del Cepadem sin incluir intereses.

La fórmula aplicada sería:

Intereses=Monto×0.03×34

Es decir:

- Toma el monto base que recibiste en el CEPADEM

- Multiplícalo por 0.03 (3%)

- Luego multiplícalo por 34 años

El resultado será el total de intereses que recibirías por ese periodo.

¿Por qué esto genera polémica?

El punto de debate es que el cálculo se estaría haciendo con interés simple, lo que significa que:

- El interés no se acumula año tras año

- Siempre se calcula sobre el monto original

En cambio, con interés compuesto, el dinero crecería mucho más, ya que los intereses se sumarían al capital y generarían nuevos intereses cada año.

Ejemplo sencillo:

Con interés simple: siempre se calcula sobre $100

Con interés compuesto: al siguiente año ya se calcula sobre $110, luego $121, y así sucesivamente

Esto implica que, bajo interés simple, los beneficiarios recibirían menos dinero del que esperaban.