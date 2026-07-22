Gafilat aprueba nuevas reglas para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas

El <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-ante-el-gafilat-urge-rastrear-el-dinero-de-los-delitos-ambientales-JG24222902">Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)</a> aprobó oficialmente las actualizaciones a los procedimientos de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, alineadas con la metodología del <b>Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)</b> y orientadas a fortalecer la efectividad de los sistemas nacionales mediante criterios más modernos, consistentes y centrados en resultados. La histórica decisión se dio durante la celebración del <b>LIII Pleno de Representantes de la organización</b>, llevado a cabo del<b> 13 al 17 de julio en Lima, Perú, bajo la conducción de Panamá</b> en el ejercicio de su Presidencia Pro Tempore durante 2026, reafirmando así su liderazgo regional en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, informó el <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/chapman-reacciona-a-las-evaluaciones-de-fitch-la-confianza-en-panama-se-mantiene-AD24270725">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá</a> en un comunicado.Las deliberaciones del máximo órgano de decisión reunieron a representantes de los<b> 18 Estados miembros</b>, organismos observadores, entidades internacionales y países cooperantes para definir las prioridades que guiarán el trabajo técnico de la región y evaluar la evolución de las amenazas globales. La delegación panameña estuvo encabezada por <b>Isabel Vecchio Arófulo, directora de Estrategia Financiera y F</b>iscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, secretaria técnica de la<b> Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) y presidenta Pro Témpore del Gafilat. </b>Durante la apertura, Vecchio destacó que<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/incertidumbre-economica-y-alza-de-combustibles-hunden-la-confianza-del-consumidor-en-panama-a-75-puntos-BC24266766"> América Latina</a> enfrenta profundas transformaciones tecnológicas, económicas y geopolíticas que exigen sistemas de prevención resilientes, innovadores y basados en riesgos, subrayando que la cooperación internacional es la principal fortaleza para hacer frente al crimen organizado transnational, los activos virtuales, el fraude digital y los delitos ambientales, al tiempo que remarcó que Panamá impulsa una agenda centrada en inteligencia artificial, innovación, inteligencia financiera, recuperación de activos, beneficiarios finales y la preparación estratégica para la Quinta Ronda.Además de la actualización de los criterios de evaluación, el Pleno aprobó importantes herramientas regionales, destacando la presentación de la P<b>rimera Evaluación Regional de Riesgos de Financiamiento de la Proliferación</b>, un diagnóstico pionero en América Latina que servirá para reforzar las políticas públicas, las estrategias de mitigación y la cooperación multilateral. Asimismo, se incorporó la inteligencia artificial como un eje estratégico permanente mediante una hoja de ruta regional destinada a elaborar estudios especializados y <b>evaluar el impacto de esta tecnología en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT)</b>, analizando tanto sus beneficios para la supervisión como los riesgos asociados a su explotación por grupos criminales.En el plano interinstitucional, representantes del <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/fitch-ratings-mantiene-estable-la-nota-de-panama-y-vigila-la-mina-y-el-nino-CA24246985">MEF </a>y del Ministerio de Gobierno (Mingob) participaron en la <b>Sesión Especial sobre Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) para abordar la implementación de la Recomendación 8 del GAFI</b>, enfocados en prevenir el uso ilícito del sector sin obstaculizar su función social y humanitaria. De igual forma, la<b> Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá</b> intervino en la Sesión Especial sobre Delitos Ambientales, donde se analizaron las implicaciones de la minería e investigación de la tala ilegal como fuentes de flujos financieros ilícitos. A estos logros se sumaron avances en el <b>Sistema RADAR impulsado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)</b>, el fortalecimiento del <b>Observatorio Gafilat </b>y nuevas herramientas para el rastreo de activos virtuales y lucha contra el contrabando, resultados que el secretario ejecutivo del <b>Gafilat, Esteban Fullin,</b> atribuyó al trabajo articulado entre la<b> Presidencia Pro Tempore</b>, los Estados miembros y la Secretaría Ejecutiva, consolidando la gobernanza y el compromiso panameño con los más altos estándares internacionales.