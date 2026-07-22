Gafilat aprueba nuevas reglas para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó oficialmente las actualizaciones a los procedimientos de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, alineadas con la metodología del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y orientadas a fortalecer la efectividad de los sistemas nacionales mediante criterios más modernos, consistentes y centrados en resultados.

La histórica decisión se dio durante la celebración del LIII Pleno de Representantes de la organización, llevado a cabo del 13 al 17 de julio en Lima, Perú, bajo la conducción de Panamá en el ejercicio de su Presidencia Pro Tempore durante 2026, reafirmando así su liderazgo regional en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá en un comunicado.

Las deliberaciones del máximo órgano de decisión reunieron a representantes de los 18 Estados miembros, organismos observadores, entidades internacionales y países cooperantes para definir las prioridades que guiarán el trabajo técnico de la región y evaluar la evolución de las amenazas globales.

La delegación panameña estuvo encabezada por Isabel Vecchio Arófulo, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) y presidenta Pro Témpore del Gafilat.

Durante la apertura, Vecchio destacó que América Latina enfrenta profundas transformaciones tecnológicas, económicas y geopolíticas que exigen sistemas de prevención resilientes, innovadores y basados en riesgos, subrayando que la cooperación internacional es la principal fortaleza para hacer frente al crimen organizado transnational, los activos virtuales, el fraude digital y los delitos ambientales, al tiempo que remarcó que Panamá impulsa una agenda centrada en inteligencia artificial, innovación, inteligencia financiera, recuperación de activos, beneficiarios finales y la preparación estratégica para la Quinta Ronda.

Además de la actualización de los criterios de evaluación, el Pleno aprobó importantes herramientas regionales, destacando la presentación de la Primera Evaluación Regional de Riesgos de Financiamiento de la Proliferación, un diagnóstico pionero en América Latina que servirá para reforzar las políticas públicas, las estrategias de mitigación y la cooperación multilateral.

Asimismo, se incorporó la inteligencia artificial como un eje estratégico permanente mediante una hoja de ruta regional destinada a elaborar estudios especializados y evaluar el impacto de esta tecnología en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), analizando tanto sus beneficios para la supervisión como los riesgos asociados a su explotación por grupos criminales.

En el plano interinstitucional, representantes del MEF y del Ministerio de Gobierno (Mingob) participaron en la Sesión Especial sobre Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) para abordar la implementación de la Recomendación 8 del GAFI, enfocados en prevenir el uso ilícito del sector sin obstaculizar su función social y humanitaria.

De igual forma, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá intervino en la Sesión Especial sobre Delitos Ambientales, donde se analizaron las implicaciones de la minería e investigación de la tala ilegal como fuentes de flujos financieros ilícitos.

A estos logros se sumaron avances en el Sistema RADAR impulsado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el fortalecimiento del Observatorio Gafilat y nuevas herramientas para el rastreo de activos virtuales y lucha contra el contrabando, resultados que el secretario ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, atribuyó al trabajo articulado entre la Presidencia Pro Tempore, los Estados miembros y la Secretaría Ejecutiva, consolidando la gobernanza y el compromiso panameño con los más altos estándares internacionales.