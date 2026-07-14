Brote descontrolado: Panamá supera los 4,500 casos de malaria en lo que va del año

El panorama epidemiológico de Panamá muestra un alarmante deterioro en el control de vectores y parásitos. En la semana 25 de 2026, que corresponde del 21 al 27 de junio, el Ministerio de Salud (Minsa) reveló un drástico repunte y actualización de patologías transmitidas por mosquitos, parásitos y enfermedades respiratorias en distintas regiones del país. La malaria se consolidó como la principal amenaza vectorial de la temporada. Durante el último periodo evaluado, las autoridades notificaron 38 casos nuevos y actualizaron de forma rezagada otros 80 contagios. Esta inyección de datos disparó el acumulado nacional a un total de 4,588 casos en lo que va de 2026, una cifra que refleja una transmisión activa sostenida que golpea principalmente a las zonas rurales y comarcales del territorio panameño. De igual forma, el dengue no cede terreno y ya registra un acumulado de 3,596 casos en el territorio nacional. Los datos del Departamento de Epidemiología del Minsa revelan que la patología mutó hacia escenarios complejos en cientos de pacientes: 3,145 personas cursaron la infección sin signos de alarma, pero 428 manifestaron señales críticas de alerta y 23 requirieron cuidados intensivos tras ser diagnosticadas con dengue grave.

Gravedad respiratoria: 100% de los fallecidos por influenza no tenía la vacuna de 2026

El mismo informe epidemiológico del Minsa de la semana número 25 revela que el 100% de las 54 personas que perdieron la vida a causa de la influenza en lo que va de 2026 carecía de la vacuna correspondiente a la temporada actual. A este panorama se suma que el 82% tampoco se inoculó durante la temporada de 2025. Si bien no ocurrieron nuevos decesos en los últimos siete días reportados, el perfil de las víctimas mortales recurrentes está claramente definido: el 59.3% correspondió a hombres y la mayor concentración de fallecimientos ocurrió en adultos de 65 años o más (61.1%), seguido por la población infantil menor de un año (13%). Asimismo, el 81.5% de los fallecidos presentaba factores de riesgo preexistentes, asociados a la edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales. La presión sobre la red de salud pública se mantiene elevada. Las autoridades contabilizan un acumulado de 21,533 casos de síndrome gripal, con una tasa de 465.7 por cada 100,000 habitantes. Además, las Infecciones Respiratorias Agudas Graves, que abarcan cuadros severos como neumonías y bronconeumonías, ya alcanzan los 9,150 casos acumulados en el territorio nacional.

Parásitos y amenazas emergentes