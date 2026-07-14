Brote descontrolado: Panamá supera los 4,500 casos de malaria en lo que va del año

El panorama epidemiológico de Panamá muestra un alarmante deterioro en el control de vectores y parásitos. En la semana 25 de 2026, que corresponde del 21 al 27 de junio, el <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a> reveló un drástico repunte y actualización de patologías transmitidas por mosquitos, parásitos y enfermedades respiratorias en distintas regiones del país.La <a href="/tag/-/meta/malaria">malaria</a> se consolidó como la principal amenaza vectorial de la temporada. Durante el último periodo evaluado, las autoridades notificaron <b>38</b> casos nuevos y actualizaron de forma rezagada otros <b>80</b> contagios. Esta inyección de datos disparó el acumulado nacional a un total de <b>4,588</b> casos en lo que va de 2026, una cifra que refleja una transmisión activa sostenida que golpea principalmente a las zonas rurales y comarcales del territorio panameño.De igual forma, el <b><a href="/tag/-/meta/dengue">dengue</a></b> no cede terreno y ya registra un acumulado de 3,596 casos en el territorio nacional. Los datos del <b>Departamento de Epidemiología del Minsa</b> revelan que la patología mutó hacia escenarios complejos en cientos de pacientes: <b>3,145</b> personas cursaron la infección sin signos de alarma, pero <b>428</b> manifestaron señales críticas de alerta y <b>23</b> requirieron cuidados intensivos tras ser diagnosticadas con dengue grave.